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В Петербурге задержали двоих мужчин, стрелявших по машинам

В Петербурге задержали двоих мужчин, стрелявших по машинам - РИА Новости, 23.09.2021

В Петербурге задержали двоих мужчин, стрелявших по машинам

Двое мужчин, стрелявших по машинам из газового пистолета, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:58

2021-09-23T09:58

2021-09-23T09:58

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Двое мужчин, стрелявших по машинам из газового пистолета, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией задержаны двое мужчин, стрелявших из газового пистолета по машинам", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, вечером в среду в полицию позвонил студент и сообщил, что у дома №23 на 2-й Комсомольской улице двое мужчин стреляют по автомобилям.Полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых 38 и 33 лет, у них изъят газовый пистолет. Составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210922/draka-1751251879.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия