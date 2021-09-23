https://ria.ru/20210923/spirs-1751453009.html

Адвокат Спирс потребовал назначить ей нового временного опекуна

Адвокат Спирс потребовал назначить ей нового временного опекуна - РИА Новости, 23.09.2021

Адвокат Спирс потребовал назначить ей нового временного опекуна

Адвокат американской певицы Бритни Спирс в среду обратился в суд с просьбой немедленно отстранить ее отца и назначить нового временного опекуна до полного... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:25

2021-09-23T14:25

2021-09-23T14:25

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Адвокат американской певицы Бритни Спирс в среду обратился в суд с просьбой немедленно отстранить ее отца и назначить нового временного опекуна до полного снятия опеки, сообщает телеканал NBC.Ранее отец звезды Джеймс Спирс сам подал в суд ходатайство о своем отстранении. Однако адвокат звезды Мэтью Розенгарт заявил, что этот процесс может занять некоторое время, поэтому он просит суд назначить ей другого временного опекуна.Как сообщает телеканал, ожидается, что Верховный суд Лос-Анджелеса рассмотрит оба ходатайства на следующей неделе.Опекунство было присуждено отцу звезды на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет своими правами. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В середине сентября 39-летняя певица объявила о помолвке. Избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.

https://ria.ru/20210923/spears-1751434750.html

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бритни спирс, знаменитости, новости культуры, стиль жизни