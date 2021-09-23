https://ria.ru/20210923/senatory-1751474501.html
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг - РИА Новости, 23.09.2021
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг
Российские сенаторы не будут наблюдать за парламентскими выборами в ФРГ, поскольку не получали приглашение, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:36
2021-09-23T15:36
2021-09-23T15:49
политика
германия
россия
константин косачев
бундестаг германии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские сенаторы не будут наблюдать за парламентскими выборами в ФРГ, поскольку не получали приглашение, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Нас не приглашали в качестве наблюдателей", - сказал законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, германия, россия, константин косачев, бундестаг германии, совет федерации рф
15:36 23.09.2021 (обновлено: 15:49 23.09.2021)
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг
Сенатор Косачев: российских парламентариев не пригласили наблюдателями на выборы в ФРГ