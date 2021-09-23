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В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг - РИА Новости, 23.09.2021
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг
Российские сенаторы не будут наблюдать за парламентскими выборами в ФРГ, поскольку не получали приглашение, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:36
2021-09-23T15:49
политика
германия
россия
константин косачев
бундестаг германии
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские сенаторы не будут наблюдать за парламентскими выборами в ФРГ, поскольку не получали приглашение, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Нас не приглашали в качестве наблюдателей", - сказал законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, германия, россия, константин косачев, бундестаг германии, совет федерации рф
15:36 23.09.2021 (обновлено: 15:49 23.09.2021)
 
В Совфеде рассказали, почему не будут наблюдать за выборами в бундестаг

Сенатор Косачев: российских парламентариев не пригласили наблюдателями на выборы в ФРГ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские сенаторы не будут наблюдать за парламентскими выборами в ФРГ, поскольку не получали приглашение, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Нас не приглашали в качестве наблюдателей", - сказал законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 08:00
Катастрофа Меркель: ошибка, упрямство или закономерный итог?
 
ПолитикаГерманияРоссияКонстантин КосачевБундестаг ГерманииСовет Федерации РФ
 
 
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