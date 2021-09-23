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https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751443263.html
Родзянко оценил вероятность ведения санкций США против 35 известных россиян
Родзянко оценил вероятность ведения санкций США против 35 известных россиян - РИА Новости, 23.09.2021
Родзянко оценил вероятность ведения санкций США против 35 известных россиян
Законопроект о санкциях США против 35 известных россиян может и не быть принят, к тому же окончательное решение о введении санкций будет за исполнительной... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:48
2021-09-23T12:48
в мире
сша
алексис родзянко
amcham
санкции
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект о санкциях США против 35 известных россиян может и не быть принят, к тому же окончательное решение о введении санкций будет за исполнительной властью, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко."Даже если он будет принят, даже если с этим списком рекомендаций, решает ввести или не ввести санкции исполнительная власть", - добавил он.Эта повестка, по его словам, может развиваться еще долгое время. "Во-первых, долго, во-вторых, не факт, что это будет в результате", - пояснил Родзянко.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди ключевых фигурантов списка - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других лиц.Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
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в мире, сша, алексис родзянко, amcham, санкции, россия
12:48 23.09.2021
 
Родзянко оценил вероятность ведения санкций США против 35 известных россиян

Глава AmCham Родзянко: введение санкций США против 35 известных россиян еще под вопросом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект о санкциях США против 35 известных россиян может и не быть принят, к тому же окончательное решение о введении санкций будет за исполнительной властью, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
"Это законопроект, еще не закон. То, что нижняя палата за него проголосовала, не значит, что он в этой форме может быть принят", - сказал Родзянко в кулуарах инвестиционного форума AmCham.
"Даже если он будет принят, даже если с этим списком рекомендаций, решает ввести или не ввести санкции исполнительная власть", - добавил он.
Эта повестка, по его словам, может развиваться еще долгое время. "Во-первых, долго, во-вторых, не факт, что это будет в результате", - пояснил Родзянко.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди ключевых фигурантов списка - премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других лиц.
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
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В миреСШААлексис РодзянкоAmChamСанкцииРоссия
 
 
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