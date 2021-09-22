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https://ria.ru/20210922/sanktsii-1751386548.html
В США готовят новые санкции против 35 россиян, включая Мишустина
В США готовят новые санкции против 35 россиян, включая Мишустина - РИА Новости, 22.09.2021
В США готовят новые санкции против 35 россиян, включая Мишустина
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T23:31
2021-09-22T23:58
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Среди фигурантов списка премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, под новые санкции могут попасть бизнесмен Роман Абрамович, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ряд других граждан страны.Текст поправки предложил конгрессмен-демократ Том Малиновски.Законопроект внесли как поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. В случае одобрения конгрессом он будет носить рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.Предполагается, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден представит комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях против россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации дела юриста Сергея Магнитского.Позднее акту придали статус глобального закона, санкции по нему можно вводить по отношению ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
https://ria.ru/20210922/gosdolg-1751382636.html
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в мире, сша, россия
23:31 22.09.2021 (обновлено: 23:58 22.09.2021)
 
В США готовят новые санкции против 35 россиян, включая Мишустина

В США готовят новые санкции против 35 россиян: Мишустина, Пескова, Симоньян и других

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Среди фигурантов списка премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, под новые санкции могут попасть бизнесмен Роман Абрамович, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и ряд других граждан страны.
Текст поправки предложил конгрессмен-демократ Том Малиновски.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 22:01
В США предложили ужесточить санкции против госдолга России
Законопроект внесли как поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. В случае одобрения конгрессом он будет носить рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.
Предполагается, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден представит комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях против россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации дела юриста Сергея Магнитского.
Позднее акту придали статус глобального закона, санкции по нему можно вводить по отношению ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 09:58
В США назвали санкции против России признаком бессилия
 
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