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Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 23.09.2021
Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:16
2021-09-23T16:22
медиа - общество
москва
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Красносельский опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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медиа - общество, москва, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, миа "россия сегодня"
16:16 23.09.2021 (обновлено: 16:22 23.09.2021)
 
Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Приднестровья Красносельский выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня".
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Красносельский опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня"
 
Медиа - ОбществоМоскваПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийМИА "Россия сегодня"
 
 
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