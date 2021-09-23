16:16 23.09.2021 (обновлено: 16:22 23.09.2021)
Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Приднестровья Красносельский выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня".
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Красносельский опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский выпускает новость на сайт ria.ru в редакции Международного информационного агентства "Россия сегодня"