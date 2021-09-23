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Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 23.09.2021

Глава Приднестровья выступил в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:16

2021-09-23T16:16

2021-09-23T16:22

медиа - общество

москва

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Красносельский опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем глава Приднестровья был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

москва

приднестровская молдавская республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, москва, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, миа "россия сегодня"