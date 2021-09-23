https://ria.ru/20210923/pridnestrove-1751482977.html
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье - РИА Новости, 23.09.2021
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
Встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:12
2021-09-23T16:12
2021-09-23T16:12
в мире
стокгольм (город)
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
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в мире, стокгольм (город), приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
Красносельский: встреча по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре