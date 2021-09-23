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Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье - РИА Новости, 23.09.2021
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
Встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:12
2021-09-23T16:12
в мире
стокгольм (город)
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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в мире, стокгольм (город), приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
16:12 23.09.2021
 
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье

Красносельский: встреча по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме
Стокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию пройдет в Стокгольме в ноябре, сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

"Мы планируем на ноябрь. Формат "5+2" - это Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз. Все участники формата собираются на постоянном совещании. На сегодняшний день Швеция председательствует в ОБСЕ, и на площадке именно Швеции, в Стокгольме, данное совещание планируется", - сказал Красносельский.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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В миреСтокгольм (город)Приднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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