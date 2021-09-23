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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/primore-1751396254.html
В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными - РИА Новости, 23.09.2021
В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
Избирком Приморья признал выборы в Госдуму в регионе, где победила "Единая Россия", состоявшимися, а результаты - действительными, сообщает комиссия. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:25
2021-09-23T04:25
выборы в государственную думу
политика
приморский край
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
александр щербаков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Избирком Приморья признал выборы в Госдуму в регионе, где победила "Единая Россия", состоявшимися, а результаты - действительными, сообщает комиссия.В среду в избиркоме РИА Новости сообщили, что на выборах в ГД в Приморье при подсчете 100% протоколов победила "Единая Россия" с 37,42%. Далее идет КПРФ - 28,24%, ЛДПР - 7,71%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,19% "Новые люди" - 5,59%."Состоялось заседание избирательной комиссии Приморского края по одномандатным избирательным округам "Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ №62", "Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ №63" и "Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ №64". В ходе заседания были утверждены результаты выборов и подписаны итоговые протоколы окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам № 62, № 63 и № 64. Выборы признаны состоявшимися, итоги голосования и результаты выборов - действительными", - говорится в сообщении.Избранным депутатом ГД по одномандатному избирательному округу №62 признан Александр Щербаков (ЕР), получивший 39,20% голосов, по округу №63 - Владимир Новиков (ЕР) с 35,44%, по округу №64 - Виктория Николаева (ЕР) с 33,04%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.
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политика, приморский край, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, александр щербаков, владимир новиков
04:25 23.09.2021
 
В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными

Избирком Приморья признал результаты выборов в ГД в регионе действительными

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Избирком Приморья признал выборы в Госдуму в регионе, где победила "Единая Россия", состоявшимися, а результаты - действительными, сообщает комиссия.
В среду в избиркоме РИА Новости сообщили, что на выборах в ГД в Приморье при подсчете 100% протоколов победила "Единая Россия" с 37,42%. Далее идет КПРФ - 28,24%, ЛДПР - 7,71%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,19% "Новые люди" - 5,59%.
"Состоялось заседание избирательной комиссии Приморского края по одномандатным избирательным округам "Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ №62", "Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ №63" и "Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ №64". В ходе заседания были утверждены результаты выборов и подписаны итоговые протоколы окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам № 62, № 63 и № 64. Выборы признаны состоявшимися, итоги голосования и результаты выборов - действительными", - говорится в сообщении.
Избранным депутатом ГД по одномандатному избирательному округу №62 признан Александр Щербаков (ЕР), получивший 39,20% голосов, по округу №63 - Владимир Новиков (ЕР) с 35,44%, по округу №64 - Виктория Николаева (ЕР) с 33,04%.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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