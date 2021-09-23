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Туризм
https://ria.ru/20210923/polety-1751462174.html
Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов
Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов - РИА Новости, 23.09.2021
Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов
Только Гоа и Южно-Африканская Республика (ЮАР) интересны для туризма из тех стран и направлений, с которыми Россия возобновляет и расширяет авиасообщение с 5... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:12
2021-09-23T15:12
туризм
отдых
юар
гоа
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Только Гоа и Южно-Африканская Республика (ЮАР) интересны для туризма из тех стран и направлений, с которыми Россия возобновляет и расширяет авиасообщение с 5 октября, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Оперштаб в среду заявил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (разрешены рейсы на Тенерифе), Индию (разрешены рейсы в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию.Глава ассоциации отметила, что Индия и туристический штат Гоа пока не принимают иностранцев с туристическими целями, но есть вероятность, что руководство страны скоро изменит свою позицию. "Возможно, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов, как предполагается, только вакцинированных, уже на днях", — заметила она.Говоря о других направлениях Ломидзе сказала, что Тенерифе является популярным курортом, но Испания пока недоступна большинству туристов из России. "Испания выдает туристам визы, сейчас в страну из России могут въехать обладатели ВНЖ, недвижимости, и другие "отдельные категории граждан". Теоретически существует возможность въехать в Испанию из другой страны ЕС с сертификатом прививки европейскими вакцинами", — продолжила она.Глава АТОР также отметила, что прямого авиасообщения с Джибути и Перу у России раньше не было и, по ее мнению, маловероятно, что авиаперевозчики поставят туда прямые рейсы, как и в ЮАР, хотя все эти страны принимают иностранных путешественников.
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отдых, юар, гоа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, россия
15:12 23.09.2021
 
Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов

АТОР: Из пяти стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, интересны только Гоа и ЮАР

CC0 / the_darker_knight / Девушка на пляже. Гоа, Индия
Девушка на пляже. Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC0 / the_darker_knight /
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Только Гоа и Южно-Африканская Республика (ЮАР) интересны для туризма из тех стран и направлений, с которыми Россия возобновляет и расширяет авиасообщение с 5 октября, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Оперштаб в среду заявил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (разрешены рейсы на Тенерифе), Индию (разрешены рейсы в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию.
"Открытие каждой новой страны или увеличение количества рейсов на уже открытых направлениях, безусловно, можно только приветствовать. Однако непосредственно для выездного туризма новые направления мало что дают. Есть перспективы у Гоа и ЮАР", — сказала Ломидзе.
Глава ассоциации отметила, что Индия и туристический штат Гоа пока не принимают иностранцев с туристическими целями, но есть вероятность, что руководство страны скоро изменит свою позицию. "Возможно, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов, как предполагается, только вакцинированных, уже на днях", — заметила она.
Говоря о других направлениях Ломидзе сказала, что Тенерифе является популярным курортом, но Испания пока недоступна большинству туристов из России. "Испания выдает туристам визы, сейчас в страну из России могут въехать обладатели ВНЖ, недвижимости, и другие "отдельные категории граждан". Теоретически существует возможность въехать в Испанию из другой страны ЕС с сертификатом прививки европейскими вакцинами", — продолжила она.
Глава АТОР также отметила, что прямого авиасообщения с Джибути и Перу у России раньше не было и, по ее мнению, маловероятно, что авиаперевозчики поставят туда прямые рейсы, как и в ЮАР, хотя все эти страны принимают иностранных путешественников.
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