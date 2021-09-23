https://ria.ru/20210923/polety-1751462174.html

Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов

Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов - РИА Новости, 23.09.2021

Эксперт оценила, какие из вновь открытых стран интересны для туристов

Только Гоа и Южно-Африканская Республика (ЮАР) интересны для туризма из тех стран и направлений, с которыми Россия возобновляет и расширяет авиасообщение с 5... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:12

2021-09-23T15:12

2021-09-23T15:12

туризм

отдых

юар

гоа

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/68/1551456817_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_44f8c2799edefe1ef91d165162e100d2.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Только Гоа и Южно-Африканская Республика (ЮАР) интересны для туризма из тех стран и направлений, с которыми Россия возобновляет и расширяет авиасообщение с 5 октября, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Оперштаб в среду заявил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (разрешены рейсы на Тенерифе), Индию (разрешены рейсы в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию.Глава ассоциации отметила, что Индия и туристический штат Гоа пока не принимают иностранцев с туристическими целями, но есть вероятность, что руководство страны скоро изменит свою позицию. "Возможно, что Индия объявит об открытии для определенных групп иностранных туристов, как предполагается, только вакцинированных, уже на днях", — заметила она.Говоря о других направлениях Ломидзе сказала, что Тенерифе является популярным курортом, но Испания пока недоступна большинству туристов из России. "Испания выдает туристам визы, сейчас в страну из России могут въехать обладатели ВНЖ, недвижимости, и другие "отдельные категории граждан". Теоретически существует возможность въехать в Испанию из другой страны ЕС с сертификатом прививки европейскими вакцинами", — продолжила она.Глава АТОР также отметила, что прямого авиасообщения с Джибути и Перу у России раньше не было и, по ее мнению, маловероятно, что авиаперевозчики поставят туда прямые рейсы, как и в ЮАР, хотя все эти страны принимают иностранных путешественников.

https://ria.ru/20210922/kolomna-1750914961.html

юар

гоа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, юар, гоа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, россия