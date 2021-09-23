https://ria.ru/20210923/peterburg-1751507074.html

ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге

ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021

ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге

ЦИК обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:56

2021-09-23T17:56

2021-09-23T17:56

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам.Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Постановляем обязать ОИК на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в городе Санкт-Петербург №212 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №757, 758 и 771 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК", - зачитала Памфилова постановление на заседании ЦИК.Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК."Обязать Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию освободить от должности председателей ТИК, на которые возложены полномочия ОИК по одномандатным округам №212 и 218 в Санкт-Петербурге", - добавила Памфилова.Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру."Мы считаем, что здесь были очевидные правонарушения, но решить, кто их совершил и в каком объеме, может только суд. И он свой вердикт вынесет. Но для нас уже сейчас очевидно, что ненадлежащее исполнение своих обязанностей - это достаточная причина, чтобы городская избирательная комиссия рассмотрела вопрос об освобождении от должности председателей, тем более, мы их и ранее не рекомендовали назначать", - резюмировала Памфилова.Она добавила, что ЦИК готов принимать аналогичные решения и по другим комиссиям в городе.

https://ria.ru/20210923/mgik-1751486807.html

https://ria.ru/20210921/golosovanie-1751178352.html

https://ria.ru/20210920/narushenie-1750993131.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), элла памфилова, россия