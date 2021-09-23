https://ria.ru/20210923/peterburg-1751507074.html
ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге
ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021
ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге
ЦИК обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:56
2021-09-23T17:56
2021-09-23T17:56
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам.Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Постановляем обязать ОИК на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в городе Санкт-Петербург №212 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №757, 758 и 771 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК", - зачитала Памфилова постановление на заседании ЦИК.Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК."Обязать Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию освободить от должности председателей ТИК, на которые возложены полномочия ОИК по одномандатным округам №212 и 218 в Санкт-Петербурге", - добавила Памфилова.Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру."Мы считаем, что здесь были очевидные правонарушения, но решить, кто их совершил и в каком объеме, может только суд. И он свой вердикт вынесет. Но для нас уже сейчас очевидно, что ненадлежащее исполнение своих обязанностей - это достаточная причина, чтобы городская избирательная комиссия рассмотрела вопрос об освобождении от должности председателей, тем более, мы их и ранее не рекомендовали назначать", - резюмировала Памфилова.Она добавила, что ЦИК готов принимать аналогичные решения и по другим комиссиям в городе.
https://ria.ru/20210923/mgik-1751486807.html
https://ria.ru/20210921/golosovanie-1751178352.html
https://ria.ru/20210920/narushenie-1750993131.html
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политика, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), элла памфилова, россия
ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге
ЦИК обязал избирком Петербурга освободить от должности председателей двух ТИК
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
ЦИК обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга
освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам.
Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму
, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Постановляем обязать ОИК на выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в городе Санкт-Петербург №212 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №757, 758 и 771 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК", - зачитала Памфилова постановление на заседании ЦИК.
Кроме того, ЦИК обязал окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №218 незамедлительно принять решение об обращении в соответствующий суд с административным исковым заявлением об отмене решений избирательных комиссий №1379, 1991 об итогах голосования и своевременно доложить о принятых мерах в ЦИК.
"Обязать Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию освободить от должности председателей ТИК, на которые возложены полномочия ОИК по одномандатным округам №212 и 218 в Санкт-Петербурге", - добавила Памфилова.
Для этого соответствующие материалы ЦИК направил в СК РФ и в Генпрокуратуру
.
"Мы считаем, что здесь были очевидные правонарушения, но решить, кто их совершил и в каком объеме, может только суд. И он свой вердикт вынесет. Но для нас уже сейчас очевидно, что ненадлежащее исполнение своих обязанностей - это достаточная причина, чтобы городская избирательная комиссия рассмотрела вопрос об освобождении от должности председателей, тем более, мы их и ранее не рекомендовали назначать", - резюмировала Памфилова.
Она добавила, что ЦИК готов принимать аналогичные решения и по другим комиссиям в городе.