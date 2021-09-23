Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/pensii-1751454044.html
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий - РИА Новости, 23.09.2021
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Законопроект ЛДПР об индексации пенсий кабмин отклонил как непроработанный, отзыв не касается идеи индексации пенсии работающим как таковой, сообщила... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:48
2021-09-23T15:03
общество
правительство рф
лдпр
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект ЛДПР об индексации пенсий кабмин отклонил как непроработанный, отзыв не касается идеи индексации пенсии работающим как таковой, сообщила пресс-служба Минтруда.Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.В ведомстве отметили, что правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.
https://ria.ru/20210922/pensii-1751230385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, лдпр, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:48 23.09.2021 (обновлено: 15:03 23.09.2021)
 
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий

Минтруд: кабмин отклонил проект ЛДПР об индексации пенсий из-за его непроработанности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект ЛДПР об индексации пенсий кабмин отклонил как непроработанный, отзыв не касается идеи индексации пенсии работающим как таковой, сообщила пресс-служба Минтруда.
Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен", - заявили в Минтруде.
В ведомстве отметили, что правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 06:17
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
 
ОбществоПравительство РФЛДПРМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния