https://ria.ru/20210923/pensii-1751454044.html
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий - РИА Новости, 23.09.2021
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Законопроект ЛДПР об индексации пенсий кабмин отклонил как непроработанный, отзыв не касается идеи индексации пенсии работающим как таковой, сообщила... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:48
2021-09-23T13:48
2021-09-23T15:03
общество
правительство рф
лдпр
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Законопроект ЛДПР об индексации пенсий кабмин отклонил как непроработанный, отзыв не касается идеи индексации пенсии работающим как таковой, сообщила пресс-служба Минтруда.Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.В ведомстве отметили, что правительством ведется постоянная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.
https://ria.ru/20210922/pensii-1751230385.html
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общество, правительство рф, лдпр, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:48 23.09.2021 (обновлено: 15:03 23.09.2021)
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Минтруд: кабмин отклонил проект ЛДПР об индексации пенсий из-за его непроработанности