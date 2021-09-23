https://ria.ru/20210923/pensiya-1751432486.html
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 23.09.2021
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:54
2021-09-23T11:54
2021-09-23T13:24
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться."С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении.
https://ria.ru/20210922/pensiya-1751238000.html
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общество, правительство рф, россия, госдума рф, лдпр
11:54 23.09.2021 (обновлено: 13:24 23.09.2021)
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам