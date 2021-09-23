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Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 23.09.2021
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:54
2021-09-23T13:24
общество
правительство рф
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться."С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении.
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общество, правительство рф, россия, госдума рф, лдпр
11:54 23.09.2021 (обновлено: 13:24 23.09.2021)
 
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из заключения кабмина, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство в своем заключении указывает, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться.
"С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в заключении.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 09:14
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ОбществоПравительство РФРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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