16:16 23.09.2021 (обновлено: 18:15 23.09.2021)
Фильм "Общага" по роману Алексея Иванова представили на "Кинотавре"
Фильм "Общага" по роману Алексея Иванова представили на "Кинотавре"
© Фонд "Кинопрайм"Кадр из фильма "Общага"
© Фонд "Кинопрайм"
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Оператор Роман Васьянов представил на "Кинотавре" свой режиссерский дебют – фильм "Общага" по роману Алексея Иванова "Общага-на-крови", роли в котором исполнили Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов и Юлия Ауг, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. "Общага" Васьянова вошла в основную конкурсную программу фестиваля.
"У меня была задача рассказать про то, что самые сильные часто оказываются самыми слабыми, а самые слабые выживают. Это очень честная, искренняя простая история. Для меня общага – это модель мира. Люди – это ангелы, которые упали с лестницы, и я считаю, что это кино как раз про таких людей. Да, они мрази, но, мне кажется, их все равно есть за что любить, и никто не знает, какой выбор другой человек сделал бы на их месте", - сказал Васьянов.
Режиссер отметил, что взялся за этот сюжет, потому что ему давно нравится роман Алексея Иванова "Общага-на-крови". Васьянов признался, что в своем фильме старался максимально точно передать дух книги, и Иванов подтвердил, что у него это получилось.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Артем Васильев и режиссер Роман Васьянов (справа) перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
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Продюсер Артем Васильев и режиссер Роман Васьянов (справа) перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
© КиноПоискHDКадр из фильма "Общага"
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Кадр из фильма "Общага"
© КиноПоискHD
© Фонд "Кинопрайм"
Юлия Ауг фильма "Общага"
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Юлия Ауг фильма "Общага"
© Фонд "Кинопрайм"
© MetrafilmsКадр из фильма "Общага"
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Кадр из фильма "Общага"
© Metrafilms
© Metrafilms
Никита Ефремов фильма "Общага"
5 из 6
Никита Ефремов фильма "Общага"
© Metrafilms
© Фонд "Кинопрайм"Кадр из фильма "Общага"
6 из 6
Кадр из фильма "Общага"
© Фонд "Кинопрайм"
1 из 6
Продюсер Артем Васильев и режиссер Роман Васьянов (справа) перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".перед показом фильма "Общага" режиссера Романа Васьянова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
2 из 6
Кадр из фильма "Общага"
© КиноПоискHD
3 из 6
Юлия Ауг фильма "Общага"
© Фонд "Кинопрайм"
4 из 6
Кадр из фильма "Общага"
© Metrafilms
5 из 6
Никита Ефремов фильма "Общага"
© Metrafilms
6 из 6
Кадр из фильма "Общага"
© Фонд "Кинопрайм"
"С Алексеем Ивановым нельзя просто сесть за чашкой чая и три часа спрашивать у него какие-то вопросы, потому что у него мало времени. Он говорил, что это такой его вариант "Идиота" Достоевского, Забела (один из героев - Прим. ред.) – это такой князь Мышкин", - рассказал Васьянов.
Общага рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.
22 сентября, 08:00КультураИрина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен