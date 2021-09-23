https://ria.ru/20210923/obschaga-1751482272.html

Фильм "Общага" по роману Алексея Иванова представили на "Кинотавре"

Фильм "Общага" по роману Алексея Иванова представили на "Кинотавре" - РИА Новости, 23.09.2021

Фильм "Общага" по роману Алексея Иванова представили на "Кинотавре"

Оператор Роман Васьянов представил на "Кинотавре" свой режиссерский дебют – фильм "Общага" по роману Алексея Иванова "Общага-на-крови", роли в котором исполнили РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:16

2021-09-23T16:16

2021-09-23T18:15

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кинотавр

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никита ефремов

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СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Оператор Роман Васьянов представил на "Кинотавре" свой режиссерский дебют – фильм "Общага" по роману Алексея Иванова "Общага-на-крови", роли в котором исполнили Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов и Юлия Ауг, передает корреспондент РИА Новости.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. "Общага" Васьянова вошла в основную конкурсную программу фестиваля."У меня была задача рассказать про то, что самые сильные часто оказываются самыми слабыми, а самые слабые выживают. Это очень честная, искренняя простая история. Для меня общага – это модель мира. Люди – это ангелы, которые упали с лестницы, и я считаю, что это кино как раз про таких людей. Да, они мрази, но, мне кажется, их все равно есть за что любить, и никто не знает, какой выбор другой человек сделал бы на их месте", - сказал Васьянов.Режиссер отметил, что взялся за этот сюжет, потому что ему давно нравится роман Алексея Иванова "Общага-на-крови". Васьянов признался, что в своем фильме старался максимально точно передать дух книги, и Иванов подтвердил, что у него это получилось."С Алексеем Ивановым нельзя просто сесть за чашкой чая и три часа спрашивать у него какие-то вопросы, потому что у него мало времени. Он говорил, что это такой его вариант "Идиота" Достоевского, Забела (один из героев - Прим. ред.) – это такой князь Мышкин", - рассказал Васьянов.Общага рассказывает о пятерых молодых людях, живущих в свердловском общежитии в 1984 году. Их привычный уклад резко переворачивается после самоубийства одной из студенток. Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг и другие.

https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинотавр, юлия ауг, новости культуры, кино и сериалы, никита ефремов