https://ria.ru/20210923/nyurnberg-1751426365.html

Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин - РИА Новости, 23.09.2021

Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:19

2021-09-23T11:19

2021-09-23T11:19

общество

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

нюрнбергский процесс

без срока давности

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3e8895cb451305bd6443ef8cb044e82b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать все от нее зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбёжек сотен тысяч его жителей – женщин, стариков, детей", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что 8 сентября 1941 года, трагическая дата начала осады города, обращает к событиям Великой Отечественной войны, к страданиям и мужеству советского народа, "который прошёл жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм"."Наш общий долг – помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Мы всегда будем чтить стойкость жителей осаждённого, но непокорённого Ленинграда, делать всё от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - подчеркнул российский лидер.Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать этой благородной миссии, а также пожелал участникам плодотворной работы.

https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html

https://ria.ru/20210906/genotsid-1748833562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), нюрнбергский процесс, без срока давности, россия