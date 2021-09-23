Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин
Путин: Россия сделает все, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать все от нее зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбёжек сотен тысяч его жителей – женщин, стариков, детей", - говорится в телеграмме.
31 августа, 08:00КультураПроцесс идет: как снимают новый фильм "Нюрнберг"
Путин подчеркнул, что 8 сентября 1941 года, трагическая дата начала осады города, обращает к событиям Великой Отечественной войны, к страданиям и мужеству советского народа, "который прошёл жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм".
"Наш общий долг – помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Мы всегда будем чтить стойкость жителей осаждённого, но непокорённого Ленинграда, делать всё от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - подчеркнул российский лидер.
Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать этой благородной миссии, а также пожелал участникам плодотворной работы.
6 сентября, 11:27В России подготовили законопроект о понятии "геноцид народов СССР"