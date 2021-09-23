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Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин - РИА Новости, 23.09.2021
Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:19
2021-09-23T11:19
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
нюрнбергский процесс
без срока давности
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать все от нее зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбёжек сотен тысяч его жителей – женщин, стариков, детей", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что 8 сентября 1941 года, трагическая дата начала осады города, обращает к событиям Великой Отечественной войны, к страданиям и мужеству советского народа, "который прошёл жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм"."Наш общий долг – помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Мы всегда будем чтить стойкость жителей осаждённого, но непокорённого Ленинграда, делать всё от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - подчеркнул российский лидер.Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать этой благородной миссии, а также пожелал участникам плодотворной работы.
https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html
https://ria.ru/20210906/genotsid-1748833562.html
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общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), нюрнбергский процесс, без срока давности, россия
11:19 23.09.2021
 
Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга, заявил Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда" подчеркнул, что РФ будет делать все от нее зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбёжек сотен тысяч его жителей – женщин, стариков, детей", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что 8 сентября 1941 года, трагическая дата начала осады города, обращает к событиям Великой Отечественной войны, к страданиям и мужеству советского народа, "который прошёл жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм".
"Наш общий долг – помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости. Мы всегда будем чтить стойкость жителей осаждённого, но непокорённого Ленинграда, делать всё от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - подчеркнул российский лидер.
Президент выразил уверенность, что данная встреча будет способствовать этой благородной миссии, а также пожелал участникам плодотворной работы.
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ОбществоВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Нюрнбергский процессБез срока давностиРоссия
 
 
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