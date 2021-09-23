https://ria.ru/20210923/navalnyy-1751414979.html
Суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
Суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу - РИА Новости, 23.09.2021
Суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, признавшего законным признание его склонным к побегу в исправительной колонии... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:29
2021-09-23T10:29
2021-09-23T11:09
происшествия
владимирская область
алексей навальный
замена условного срока навального
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ВЛАДИМИР, 23 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, признавшего законным признание его склонным к побегу в исправительной колонии №2, передает корреспондент РИА Новости.Суд начал рассмотрение дела 26 августа. На прошлом заседании судья обязал исправительное учреждение до 6 сентября предоставить документы, в числе которых материалы, свидетельствующие, что в период нахождения в СИЗО-1 в Москве Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу, а также обосновать применение видеорегистратора в ночное время.Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи, он заявил, что за восемь месяцев нахождения в местах лишения свободы не было ни одного факта, которые бы прямо или косвенно указывали на его склонность к побегу.На заседании представители ИК-2 попросили приобщить к делу выписку из протокола из СИЗО-3 в Кольчугино (Владимирская область) о постановке Навального на учет как склонного к побегу, а также учетную карточку и справку-ориентировку – на основании этих документов блогер был поставлен на профилактический учет в ИК-2 в Покрове.Адвокат Вадим Кобзев не возражал против приобщения, но отметил, что не по этим документам Навального поставили на учет в колонии, сославшись на представленный на прошлом заседании протокол от 11 марта 2021 года.Судья приобщил документы к делу."Я пока не знаю, там полгода на это есть", — сказал Кобзев журналистам на вопрос, будет ли обжаловать решение.Он не уточнил, в какой инстанции возможно дальнейшее обжалование.В начале июня Петушинский районный суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения комиссии о его постановке на учет. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью.Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил решение без изменений.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
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происшествия, владимирская область, алексей навальный, замена условного срока навального
10:29 23.09.2021 (обновлено: 11:09 23.09.2021)
Суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
Суд отклонил жалобу Навального, оспаривавшего признание его в колонии склонным к побегу
ВЛАДИМИР, 23 сен - РИА Новости.
Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального
на решение райсуда, признавшего законным признание его склонным к побегу в исправительной колонии №2, передает корреспондент РИА Новости.
Суд начал рассмотрение дела 26 августа. На прошлом заседании судья обязал исправительное учреждение до 6 сентября предоставить документы, в числе которых материалы, свидетельствующие, что в период нахождения в СИЗО-1 в Москве
Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу, а также обосновать применение видеорегистратора в ночное время.
"Судебная коллегия определила решение Петушинского районного суда Владимирской области от 2 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича - без удовлетворения", — сказала судья.
Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи, он заявил, что за восемь месяцев нахождения в местах лишения свободы не было ни одного факта, которые бы прямо или косвенно указывали на его склонность к побегу.
На заседании представители ИК-2 попросили приобщить к делу выписку из протокола из СИЗО-3 в Кольчугино
(Владимирская область
) о постановке Навального на учет как склонного к побегу, а также учетную карточку и справку-ориентировку – на основании этих документов блогер был поставлен на профилактический учет в ИК-2 в Покрове
.
Адвокат Вадим Кобзев
не возражал против приобщения, но отметил, что не по этим документам Навального поставили на учет в колонии, сославшись на представленный на прошлом заседании протокол от 11 марта 2021 года.
Судья приобщил документы к делу.
"Я пока не знаю, там полгода на это есть", — сказал Кобзев журналистам на вопрос, будет ли обжаловать решение.
Он не уточнил, в какой инстанции возможно дальнейшее обжалование.
В начале июня Петушинский районный суд отказал Навальному в удовлетворении иска к ИК-2, где блогер отбывает срок, о признании незаконным решения комиссии о его постановке на учет. Этот статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью.
Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина
", где блогер содержался до перевода в колонию. Преображенский суд Москвы отказал в его удовлетворении, причем на заседании представитель изолятора заявлял, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой. Мосгорсуд оставил решение без изменений.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".