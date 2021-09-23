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Умер режиссер фильма "Ноттинг-Хилл" Мичелл

Умер режиссер фильма "Ноттинг-Хилл" Мичелл - РИА Новости, 23.09.2021

Умер режиссер фильма "Ноттинг-Хилл" Мичелл

Английский режиссер театра и кино Роджер Мичелл, который снял известную романтическую комедию "Ноттинг-Хилл", скончался на 65-м году жизни, сообщила семья... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:40

2021-09-23T20:40

2021-09-23T20:41

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ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Английский режиссер театра и кино Роджер Мичелл, который снял известную романтическую комедию "Ноттинг-Хилл", скончался на 65-м году жизни, сообщила семья режиссера."С огромной печалью семья Роджера Мичелла – режиссера, писателя и отца, сообщает об его смерти 22 сентября в возрасте 65 лет", - говорится в распространенном через агентство PA заявлении.Семья Мичелла не раскрыла место и причину смерти режиссера.Мичелл родился 5 июня 1956 года в Претории, ЮАР, еще подростком переехал с семьей в Англию. После окончания Кембриджского университета переехал в Лондон, где стал учиться при театре "Ройал-Корт".Самой знаменитой картиной Мичелла стала романтическая комедия "Ноттинг-Хилл", вышедшая в 1999 году, в которой снималась Джулия Робертс и Хью Грант. Фильм был выдвинут в трех номинациях на премию "Золотой глобус".

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