Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/merkel-1751408882.html
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях - РИА Новости, 23.09.2021
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях
Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:44
2021-09-23T10:15
в мире
европа
москва
владимир путин
ангела меркель
сергей нечаев (дипломат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ee01f48dda22c2d5938547025d89fcd8.jpg
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита главы германского правительства в Москву 20 августа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев."На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам её рабочего визита в Москву 20 августа. Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрёстные" Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах", - заявил высокопоставленный дипломат.В Германии 26 сентября состоятся выборы в немецкий бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство страны и выдвинут новый канцлер. Ранее Меркель заявила об уходе из политики после выборов."Хотелось бы надеяться, что и новое руководство ФРГ в реализации своего внешнеполитического курса на российском направлении будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов. У России и Германии по-прежнему много общих тем и интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инвестиционной сферах с упором на перспективные направления, такие как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, ВИЭ, охрана окружающей среды, защита климата. А что касается культурно-гуманитарного измерения, то здесь поистине бескрайний простор для взаимодействия", - добавил Нечаев.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210923/zvonok-1751396557.html
https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_cdbb27f2c530d41ad0f57e20301da7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, москва, владимир путин, ангела меркель, сергей нечаев (дипломат), россия
09:44 23.09.2021 (обновлено: 10:15 23.09.2021)
 
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях

Посол России в Германии Нечаев: лучшую оценку роли Меркель в развитии отношений дал Путин

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита главы германского правительства в Москву 20 августа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
"На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам её рабочего визита в Москву 20 августа. Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрёстные" Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах", - заявил высокопоставленный дипломат.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
04:53
СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
В Германии 26 сентября состоятся выборы в немецкий бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство страны и выдвинут новый канцлер. Ранее Меркель заявила об уходе из политики после выборов.
"Хотелось бы надеяться, что и новое руководство ФРГ в реализации своего внешнеполитического курса на российском направлении будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов. У России и Германии по-прежнему много общих тем и интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инвестиционной сферах с упором на перспективные направления, такие как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, ВИЭ, охрана окружающей среды, защита климата. А что касается культурно-гуманитарного измерения, то здесь поистине бескрайний простор для взаимодействия", - добавил Нечаев.
Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:51
Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий
 
В миреЕвропаМоскваВладимир ПутинАнгела МеркельСергей Нечаев (дипломат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Лента новостейМолния