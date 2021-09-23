09:44 23.09.2021 (обновлено: 10:15 23.09.2021)
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях
Посол России в Германии Нечаев: лучшую оценку роли Меркель в развитии отношений дал Путин
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита главы германского правительства в Москву 20 августа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
"На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам её рабочего визита в Москву 20 августа. Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрёстные" Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах", - заявил высокопоставленный дипломат.
В Германии 26 сентября состоятся выборы в немецкий бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство страны и выдвинут новый канцлер. Ранее Меркель заявила об уходе из политики после выборов.
"Хотелось бы надеяться, что и новое руководство ФРГ в реализации своего внешнеполитического курса на российском направлении будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов. У России и Германии по-прежнему много общих тем и интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инвестиционной сферах с упором на перспективные направления, такие как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, ВИЭ, охрана окружающей среды, защита климата. А что касается культурно-гуманитарного измерения, то здесь поистине бескрайний простор для взаимодействия", - добавил Нечаев.
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