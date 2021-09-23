https://ria.ru/20210923/merkel-1751408882.html

Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях

Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях - РИА Новости, 23.09.2021

Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях

Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:44

2021-09-23T09:44

2021-09-23T10:15

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ангела меркель

сергей нечаев (дипломат)

россия

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Наилучшую оценку роли уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в развитии отношений между Россией и Германией дал российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита главы германского правительства в Москву 20 августа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев."На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам её рабочего визита в Москву 20 августа. Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрёстные" Годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах", - заявил высокопоставленный дипломат.В Германии 26 сентября состоятся выборы в немецкий бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство страны и выдвинут новый канцлер. Ранее Меркель заявила об уходе из политики после выборов."Хотелось бы надеяться, что и новое руководство ФРГ в реализации своего внешнеполитического курса на российском направлении будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов. У России и Германии по-прежнему много общих тем и интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инвестиционной сферах с упором на перспективные направления, такие как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, ВИЭ, охрана окружающей среды, защита климата. А что касается культурно-гуманитарного измерения, то здесь поистине бескрайний простор для взаимодействия", - добавил Нечаев.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>

https://ria.ru/20210923/zvonok-1751396557.html

https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html

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в мире, европа, москва, владимир путин, ангела меркель, сергей нечаев (дипломат), россия