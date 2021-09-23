Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
Адвокат Аграновский: арест сыну иркутского экс-губернатора Левченко продлили до 20 ноября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата Заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
"Суд продлил Левченко срок содержания под стражей до 20 ноября. Будем обжаловать", - сказал адвокат.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.
Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.
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