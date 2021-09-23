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Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора - РИА Новости, 23.09.2021
Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата Заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:47
2021-09-23T15:47
происшествия
иркутская область
дмитрий аграновский
андрей левченко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата Заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области."Суд продлил Левченко срок содержания под стражей до 20 ноября. Будем обжаловать", - сказал адвокат.Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.
https://ria.ru/20210730/zhaloba-1743597012.html
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происшествия, иркутская область, дмитрий аграновский, андрей левченко
15:47 23.09.2021
 
Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Адвокат Аграновский: арест сыну иркутского экс-губернатора Левченко продлили до 20 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд до 20 ноября оставил в СИЗО депутата Заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, обвиняемого в многомиллионной афере, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
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"Суд продлил Левченко срок содержания под стражей до 20 ноября. Будем обжаловать", - сказал адвокат.
Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется в особо крупном мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.
Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко изначально вменялось хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, впоследствии сумму сократили до 55 миллионов рублей. Следствие по делу завершено, обвиняемые со своими защитниками знакомятся с материалами дела.
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ПроисшествияИркутская областьДмитрий АграновскийАндрей Левченко
 
 
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