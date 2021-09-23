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Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря
Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря - РИА Новости, 23.09.2021
Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря
Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:15
2021-09-23T21:15
2021-09-23T21:38
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Военные суда прошли в море в 18:30 23 сентября.Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей стран — членов НАТО.В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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в мире, испания, вмс италии, россия
21:15 23.09.2021 (обновлено: 21:38 23.09.2021)
Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря
Корабль ВМС Испании зашел в акваторию Черного моря