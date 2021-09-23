https://ria.ru/20210923/korabl-1751534402.html

Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря

Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря - РИА Новости, 23.09.2021

Два военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря

Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:15

2021-09-23T21:15

2021-09-23T21:38

в мире

испания

вмс италии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598974664_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_bd4d2f97682f0503a57d9c7fcde20ed4.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Патрульный корабль ВМС Испании "Райо" и тральщик — искатель мин "Виареджио" ВМС Италии вошли в акваторию Черного моря, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Военные суда прошли в море в 18:30 23 сентября.Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями кораблей стран — членов НАТО.В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210801/more-1743907134.html

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, вмс италии, россия