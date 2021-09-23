https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах - РИА Новости, 23.09.2021
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
Центральная избирательная комиссия планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление по поводу вице-губернатора Санкт-Петербурга... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:29
2021-09-23T18:29
2021-09-23T19:49
выборы в государственную думу
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генеральная прокуратура рф
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цик рф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление по поводу вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского, сообщила глава ведомства Элла Памфилова."Тут мы наблюдаем абсолютный конфликт интересов", — сказала она. Председатель ЦИК заявила, что чиновник одновременно занимался внутренней политикой, шел в депутаты и участвовал в избирательном процессе, причем делал это за спиной комиссии. Памфилова обвинила его в сотрудничестве с "пятой колонной", которая, по ее словам, "противопоставила себя и ЦИК, и закону, и праву".Она подчеркнула, что это не должно остаться без рассмотрения.Ранее Памфилова неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга. Она отмечала, что больше всего обращений по нарушениям во время выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210922/vybory-1751328938.html
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политика, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
18:29 23.09.2021 (обновлено: 19:49 23.09.2021)
ЦИК сообщит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга на выборах
ЦИК уведомит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга Бельского на выборах