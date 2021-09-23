В Канаде после смерти Оберлендера призвали изменить иммиграционную систему
В Канаде после смерти нацистского преступника Оберлендера пересмотрят систему иммиграции
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр по делам Израиля и еврейского населения в Канаде на фоне смерти нацистского преступника Гельмута Оберлендера призывает к пересмотру иммиграционной системы, чтобы лица, подозреваемые в жестоких преступлениях, не могли избежать правосудия.
Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации.
"Мы призываем к тщательному пересмотру системы иммиграции и предоставления убежища в том, что касается предполагаемых военных преступников, - с тем чтобы те, кто, предположительно, совершали самые жестокие преступления, не могли избежать суда", - говорится в заявлении организации.
"Пародия на правосудие никогда не должна повториться в Канаде", - подчеркнули в центре.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурировал в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.