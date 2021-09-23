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Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий - РИА Новости, 23.09.2021
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
Правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение кабинета министров опубликовано в базе данных РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:43
2021-09-23T16:43
владимир путин
дмитрий песков
правительство рф
госдума рф
лдпр
совет федерации рф
пенсии
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение кабинета министров опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.Законопроект в июле внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Они отмечали, что после отмены индексации пенсий последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров — с 15,3 до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать нелегально. Парламентарии назвали отсутствие индексации пенсий несправедливым по отношению к работающим пенсионерам."Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности", — говорилось в пояснительной записке. Правительство отклонило этот документ. В заключении отмечается, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. В Минтруде пояснили, что правительство сочло законопроект непроработанным. При этом подчеркивается, что отзыв касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а непосредственно документа.В ведомстве добавили, что кабмин ведет постоянную работу по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, а при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры. Вопрос об индексацииПенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 2016 года. Это решение власти объяснили необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда.В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. В январе президент Владимир Путин поручил проработать предложения по этому поводу. Он, в частности, отмечал, что ситуация с пенсиями работающих пенсионеров по сути противоречит конституции, так как поправки, внесенные в Основной закон прошлым летом, предусматривают обязательную индексацию пенсий раз в год.Впоследствии в пресс-службе Минтруда сообщали, что направили в правительство соответствующие предложения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что главе государства доложили о нескольких вариантах решения этого вопроса, но точка в нем не поставлена и работа продолжается.
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владимир путин, дмитрий песков, правительство рф, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, пенсии
16:43 23.09.2021
 
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий

Минтруд: правительство отклонило проект об индексации пенсий из-за его непроработанности

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение кабинета министров опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект в июле внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Они отмечали, что после отмены индексации пенсий последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров — с 15,3 до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать нелегально. Парламентарии назвали отсутствие индексации пенсий несправедливым по отношению к работающим пенсионерам.
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"Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности", — говорилось в пояснительной записке.
Правительство отклонило этот документ. В заключении отмечается, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании не указали, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться.
В Минтруде пояснили, что правительство сочло законопроект непроработанным. При этом подчеркивается, что отзыв касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а непосредственно документа.
"Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств", — заявили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что кабмин ведет постоянную работу по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, а при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.
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Вопрос об индексации

Пенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 2016 года. Это решение власти объяснили необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда.
В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.
В январе президент Владимир Путин поручил проработать предложения по этому поводу. Он, в частности, отмечал, что ситуация с пенсиями работающих пенсионеров по сути противоречит конституции, так как поправки, внесенные в Основной закон прошлым летом, предусматривают обязательную индексацию пенсий раз в год.
Впоследствии в пресс-службе Минтруда сообщали, что направили в правительство соответствующие предложения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что главе государства доложили о нескольких вариантах решения этого вопроса, но точка в нем не поставлена и работа продолжается.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковПравительство РФГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФПенсии
 
 
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