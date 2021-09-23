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Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия" от Новгородской и Вологодской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:55
2021-09-23T16:55
2021-09-23T16:55
выборы в государственную думу
политика
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия" от Новгородской и Вологодской областей на выборах в Госдуму РФ, откажется от депутатского мандата, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков."Андрей Сергеевич (Никитин – ред.) продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", - написал он в своем Telegram-канале.Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области с 32,51% голосов, сообщала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748131406.html
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политика, андрей никитин (политик), новгородская область, единая россия, госдума рф, россия
Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сохранит свой пост и не перейдет в Госдуму