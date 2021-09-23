https://ria.ru/20210923/gosduma-1751494258.html

Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021

Губернатор Новгородской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия" от Новгородской и Вологодской... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:55

2021-09-23T16:55

2021-09-23T16:55

выборы в государственную думу

политика

андрей никитин (политик)

новгородская область

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576699202_84:22:993:533_1920x0_80_0_0_5815d349d00c88b1251415e9de51315d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавлявший список региональной группы кандидатов партии "Единая Россия" от Новгородской и Вологодской областей на выборах в Госдуму РФ, откажется от депутатского мандата, сообщил руководитель пресс-службы администрации региона Николай Шестаков."Андрей Сергеевич (Никитин – ред.) продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", - написал он в своем Telegram-канале.Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Новгородской области с 32,51% голосов, сообщала региональная избирательная комиссия. Голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748131406.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей никитин (политик), новгородская область, единая россия, госдума рф, россия