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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/gosduma-1751441643.html
В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму
В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму
В Кремле не знают, примут ли федеральные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу думские мандаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:39
2021-09-23T13:09
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
сергей шойгу
дмитрий песков
единая россия
сергей лавров
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, примут ли федеральные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу думские мандаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не знаю, это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не примут думские мандаты.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.Съезд ЕР утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму в июне. Так, в первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html
https://ria.ru/20210919/ministry-1750865538.html
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политика, госдума рф, сергей шойгу, дмитрий песков, единая россия, сергей лавров, выборы в государственную думу
12:39 23.09.2021 (обновлено: 13:09 23.09.2021)
 
В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму

Песков переадресовал Шойгу и Лаврову вопрос, пойдут ли они в Госдуму

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, примут ли федеральные министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу думские мандаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не знаю, это надо у них спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не примут думские мандаты.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:22
Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Съезд ЕР утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму в июне. Так, в первую пятерку избирательного списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 23:34Выборы в Государственную думу
В "Единой России" объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФСергей ШойгуДмитрий ПесковЕдиная РоссияСергей ЛавровВыборы в Государственную думу
 
 
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