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Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии - РИА Новости, 23.09.2021
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии
Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:12
2021-09-23T10:15
политика
германия
правительство германии
сергей нечаев (дипломат)
россия
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации", рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине. Необходимость такого подхода "диктует история нашего многолетнего партнёрства", заявил Нечаев."В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперёд, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева &gt;&gt;
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политика, германия, правительство германии, сергей нечаев (дипломат), россия
09:12 23.09.2021 (обновлено: 10:15 23.09.2021)
 
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии

Посол Нечаев: Россия готова сотрудничать с новым кабмином ФРГ на основе взаимного уважения

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : МИД РФ
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
"Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и будем работать с тем правительством ФРГ, которое будет сформировано по итогам предстоящего голосования. Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов. Разумеется, без санкций, ультиматумов, иных несуразностей вроде спекуляций о намерениях разговаривать с нами с позиции силы", - заявил высокопоставленный дипломат.
Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации", рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине. Необходимость такого подхода "диктует история нашего многолетнего партнёрства", заявил Нечаев.
"В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперёд, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>
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