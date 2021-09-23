https://ria.ru/20210923/germaniya-1751405027.html
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии - РИА Новости, 23.09.2021
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии
Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:12
2021-09-23T09:12
2021-09-23T10:15
политика
германия
правительство германии
сергей нечаев (дипломат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации", рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине. Необходимость такого подхода "диктует история нашего многолетнего партнёрства", заявил Нечаев."В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперёд, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>
https://ria.ru/20210922/germaniya-1751213948.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, германия, правительство германии, сергей нечаев (дипломат), россия
09:12 23.09.2021 (обновлено: 10:15 23.09.2021)
Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии
Посол Нечаев: Россия готова сотрудничать с новым кабмином ФРГ на основе взаимного уважения
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Россия
выступает за сотрудничество с новым правительством Германии
, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев
.
"Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и будем работать с тем правительством ФРГ, которое будет сформировано по итогам предстоящего голосования. Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов. Разумеется, без санкций, ультиматумов, иных несуразностей вроде спекуляций о намерениях разговаривать с нами с позиции силы", - заявил высокопоставленный дипломат.
Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации", рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине. Необходимость такого подхода "диктует история нашего многолетнего партнёрства", заявил Нечаев.
"В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперёд, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.