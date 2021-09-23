https://ria.ru/20210923/germaniya-1751405027.html

Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии

Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии - РИА Новости, 23.09.2021

Посол заявил о готовности России сотрудничать с новым кабмином Германии

Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:12

2021-09-23T09:12

2021-09-23T10:15

политика

германия

правительство германии

сергей нечаев (дипломат)

россия

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации", рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине. Необходимость такого подхода "диктует история нашего многолетнего партнёрства", заявил Нечаев."В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперёд, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал он.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>

https://ria.ru/20210922/germaniya-1751213948.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, германия, правительство германии, сергей нечаев (дипломат), россия