https://ria.ru/20210923/erdogan-1751536502.html

Эрдоган заявил о желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

Эрдоган заявил о желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 23.09.2021

Эрдоган заявил о желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:43

2021-09-23T21:43

2021-09-23T21:43

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации.Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что Совбез ООН нуждается в реформировании на основе принципа "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)", чтобы организация могла отвечать современным вызовам."Я постоянно в ООН говорю об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол. Есть дорожная карта для этого. Ее смысл в том, чтобы в письменном виде настаивать на созыве чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, и, таким образом, мы можем получить шанс сделать некоторые шаги", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.По его словам, пять постоянных членов ООН и 10 непостоянных "собираются и управляют миром, как хотят"."И эти 10 временных членов жалуются. Потому что им говорят: "Подними руку, опусти руку" - так, как они (постоянные члены СБ ООН) хотят. Временные члены знают, что они выступают в качестве декорации. Поэтому нам нужно сделать такой шаг, чтобы надавить на постоянных членов", - сказал президент Турции.По его словам, "Турция давила и давит, и призывает к этому все мировое сообщество"."И временным членам СБ ООН мы говорим: вы тоже поднажмите. И Африке это говорим. Пусть у нас у всех будет шанс стать постоянными членами СБ ООН, и любая африканская страна, которую никто в расчёт не принимает, должна иметь такую возможность", - добавил Эрдоган.

https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html

https://ria.ru/20210923/otnoshenie-1751397055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон