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Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400
Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400 - РИА Новости, 23.09.2021
Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400
Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена, РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:11
2021-09-23T18:11
2021-09-23T18:18
в мире
сша
турция
с-400 «триумф»
вашингтон (город)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, Эрдоган заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
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в мире, сша, турция, с-400 «триумф», вашингтон (город), реджеп тайип эрдоган
18:11 23.09.2021 (обновлено: 18:18 23.09.2021)
Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400
Президент Турции Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400 и-за давления США