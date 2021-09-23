https://ria.ru/20210923/erdogan-1751510617.html

Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400

Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400 - РИА Новости, 23.09.2021

Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400

Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена, РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:11

2021-09-23T18:11

2021-09-23T18:18

в мире

сша

турция

с-400 «триумф»

вашингтон (город)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, Эрдоган заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

сша

турция

вашингтон (город)

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в мире, сша, турция, с-400 «триумф», вашингтон (город), реджеп тайип эрдоган