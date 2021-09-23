06:14 23.09.2021 (обновлено: 09:07 23.09.2021)
В Рособрнадзоре прояснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ
Рособрнадзор: обязательных ЕГЭ, кроме русского языка и математики, пока не рассматривается
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"Ежегодно поступают предложения о введении того или иного учебного предмета в перечень обязательных при проведении государственной итоговой аттестации... Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается", — заявили в ведомстве.
В Рособрнадзоре также напомнили, что сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающегося, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно и так содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.
"Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", — отметили в Рособрнадзоре.
Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
Депутаты также предложили ввести обязательный экзамен не только по русскому языку и математике, но и по литературе — либо в форме сочинения, либо в устной форме, а при проведении единого госэкзамена по истории и обществознанию в обязательном порядке включать устную часть.
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