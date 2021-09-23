https://ria.ru/20210923/ekzamen-1751397438.html

В Рособрнадзоре прояснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ

В Рособрнадзоре прояснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ - РИА Новости, 23.09.2021

В Рособрнадзоре прояснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ

Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается, рассказали РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:14

2021-09-23T06:14

2021-09-23T09:07

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.В Рособрнадзоре также напомнили, что сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающегося, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно и так содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал."Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", — отметили в Рособрнадзоре.Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.Депутаты также предложили ввести обязательный экзамен не только по русскому языку и математике, но и по литературе — либо в форме сочинения, либо в устной форме, а при проведении единого госэкзамена по истории и обществознанию в обязательном порядке включать устную часть.

https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html

https://ria.ru/20210903/ege-1748565861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор