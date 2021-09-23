https://ria.ru/20210923/deputat-1751490379.html

Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме

Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме - РИА Новости, 23.09.2021

Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:43

2021-09-23T16:43

2021-09-23T16:43

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

олег шеин

госдума рф

сергей миронов

выборы в государственную думу

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости представитель облдумы.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти. В новый состав облдумы избраны 44 депутата: 22 — по партийным спискам и 22 — по одномандатным округам."Уже сформированы депутатские объединения, избраны их руководители... В состав фракции "Справедливая Россия - За правду" вошли пять человек. Руководителем депутатского объединения избран Олег Васильевич Шеин", - сказал собеседник агентства.В составе фракции партии "Единая Россия" - 28 человек, КПРФ - пять человек, ЛДПР - два человека. Еще одна фракция в думе Астраханской области – "Новые люди" - представлена одним депутатом. Еще три депутата не вошли в состав ни одной из фракций, поскольку были избраны по одномандатным округам. Они являются членами "Родины" и Партии пенсионеров.Как ранее сообщил председатель партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов, Шеин не прошел в новый созыв Госдумы. Он участвовал от "Справедливой России — За правду" в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Астраханской области и набрал 19,21% голосов, уступив кандидату от "Единой России". Ранее в Госдуме VII созыва он входил в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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политика, астраханская область, олег шеин, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"