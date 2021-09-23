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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/deputat-1751490379.html
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме - РИА Новости, 23.09.2021
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме
Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:43
2021-09-23T16:43
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
олег шеин
госдума рф
сергей миронов
выборы в государственную думу
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости представитель облдумы.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти. В новый состав облдумы избраны 44 депутата: 22 — по партийным спискам и 22 — по одномандатным округам."Уже сформированы депутатские объединения, избраны их руководители... В состав фракции "Справедливая Россия - За правду" вошли пять человек. Руководителем депутатского объединения избран Олег Васильевич Шеин", - сказал собеседник агентства.В составе фракции партии "Единая Россия" - 28 человек, КПРФ - пять человек, ЛДПР - два человека. Еще одна фракция в думе Астраханской области – "Новые люди" - представлена одним депутатом. Еще три депутата не вошли в состав ни одной из фракций, поскольку были избраны по одномандатным округам. Они являются членами "Родины" и Партии пенсионеров.Как ранее сообщил председатель партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов, Шеин не прошел в новый созыв Госдумы. Он участвовал от "Справедливой России — За правду" в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Астраханской области и набрал 19,21% голосов, уступив кандидату от "Единой России". Ранее в Госдуме VII созыва он входил в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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политика, астраханская область, олег шеин, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
16:43 23.09.2021
 
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме

Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию "Справедливой России" в Астраханской облдуме

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости представитель облдумы.
С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти. В новый состав облдумы избраны 44 депутата: 22 — по партийным спискам и 22 — по одномандатным округам.
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"Уже сформированы депутатские объединения, избраны их руководители... В состав фракции "Справедливая Россия - За правду" вошли пять человек. Руководителем депутатского объединения избран Олег Васильевич Шеин", - сказал собеседник агентства.
В составе фракции партии "Единая Россия" - 28 человек, КПРФ - пять человек, ЛДПР - два человека. Еще одна фракция в думе Астраханской области – "Новые люди" - представлена одним депутатом. Еще три депутата не вошли в состав ни одной из фракций, поскольку были избраны по одномандатным округам. Они являются членами "Родины" и Партии пенсионеров.
Как ранее сообщил председатель партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов, Шеин не прошел в новый созыв Госдумы. Он участвовал от "Справедливой России — За правду" в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Астраханской области и набрал 19,21% голосов, уступив кандидату от "Единой России". Ранее в Госдуме VII созыва он входил в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАстраханская областьОлег ШеинГосдума РФСергей МироновВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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