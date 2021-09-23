https://ria.ru/20210923/deputat-1751490379.html
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме - РИА Новости, 23.09.2021
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме
Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:43
2021-09-23T16:43
2021-09-23T16:43
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
олег шеин
госдума рф
сергей миронов
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152519/50/1525195088_0:342:2549:1776_1920x0_80_0_0_d53c452c3084b3e72ba39bf1a1361576.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - За правду" в Астраханской областной думе нового созыва, сообщил РИА Новости представитель облдумы.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти. В новый состав облдумы избраны 44 депутата: 22 — по партийным спискам и 22 — по одномандатным округам."Уже сформированы депутатские объединения, избраны их руководители... В состав фракции "Справедливая Россия - За правду" вошли пять человек. Руководителем депутатского объединения избран Олег Васильевич Шеин", - сказал собеседник агентства.В составе фракции партии "Единая Россия" - 28 человек, КПРФ - пять человек, ЛДПР - два человека. Еще одна фракция в думе Астраханской области – "Новые люди" - представлена одним депутатом. Еще три депутата не вошли в состав ни одной из фракций, поскольку были избраны по одномандатным округам. Они являются членами "Родины" и Партии пенсионеров.Как ранее сообщил председатель партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов, Шеин не прошел в новый созыв Госдумы. Он участвовал от "Справедливой России — За правду" в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Астраханской области и набрал 19,21% голосов, уступив кандидату от "Единой России". Ранее в Госдуме VII созыва он входил в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152519/50/1525195088_0:0:2463:1847_1920x0_80_0_0_372c2b09d22be88bc3cf060023a621d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, астраханская область, олег шеин, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию в астраханской облдуме
Экс-депутат Госдумы Шеин возглавил фракцию "Справедливой России" в Астраханской облдуме