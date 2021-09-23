https://ria.ru/20210923/delo-1751435594.html

Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19

Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021

Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19

Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:12

2021-09-23T12:12

2021-09-23T12:12

распространение коронавируса

происшествия

жердевский район

тамбовская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.В середине августа ведомство информировало, что в селе Павлодар Жердевского района в 40 метрах от фельдшерского пункта, в прогоревшем костре были найдены 32 ампулы вакцины против коронавируса объемом 0,5 грамма. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной. Полиция начала проверку."По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160. Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Статья "Присвоение или растрата", по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.Полиция отмечает, что получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые проводили вакцинацию в этом медпункте. По версии следствия, "преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления".

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html

жердевский район

тамбовская область

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происшествия, жердевский район, тамбовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19