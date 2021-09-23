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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/delo-1751435594.html
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19
Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:12
2021-09-23T12:12
распространение коронавируса
происшествия
жердевский район
тамбовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.В середине августа ведомство информировало, что в селе Павлодар Жердевского района в 40 метрах от фельдшерского пункта, в прогоревшем костре были найдены 32 ампулы вакцины против коронавируса объемом 0,5 грамма. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной. Полиция начала проверку."По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160. Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Статья "Присвоение или растрата", по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.Полиция отмечает, что получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые проводили вакцинацию в этом медпункте. По версии следствия, "преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления".
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происшествия, жердевский район, тамбовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:12 23.09.2021
 
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19

Тамбовская полиция завела дело из-за попытки сжечь 32 ампулы с вакциной от коронавируса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.
В середине августа ведомство информировало, что в селе Павлодар Жердевского района в 40 метрах от фельдшерского пункта, в прогоревшем костре были найдены 32 ампулы вакцины против коронавируса объемом 0,5 грамма. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной. Полиция начала проверку.
"По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160. Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Статья "Присвоение или растрата", по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.
Полиция отмечает, что получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые проводили вакцинацию в этом медпункте. По версии следствия, "преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления".
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Распространение коронавирусаПроисшествияЖердевский районТамбовская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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