https://ria.ru/20210923/delo-1751435594.html
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19
Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:12
2021-09-23T12:12
2021-09-23T12:12
распространение коронавируса
происшествия
жердевский район
тамбовская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области возбудили уголовное дело в связи с обнаруженными в костре рядом с фельдшерским пунктом 32 ампулами вакцины против COVID-19, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.В середине августа ведомство информировало, что в селе Павлодар Жердевского района в 40 метрах от фельдшерского пункта, в прогоревшем костре были найдены 32 ампулы вакцины против коронавируса объемом 0,5 грамма. Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной. Полиция начала проверку."По выявленным фактам отделом дознания ОВД по Жердевском району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160. Проводится расследование, выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Статья "Присвоение или растрата", по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.Полиция отмечает, что получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые проводили вакцинацию в этом медпункте. По версии следствия, "преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления".
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html
жердевский район
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жердевский район, тамбовская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Под Тамбовом завели дело из-за попытки сжечь ампулы с вакциной от COVID-19
Тамбовская полиция завела дело из-за попытки сжечь 32 ампулы с вакциной от коронавируса