https://ria.ru/20210816/vaktsina-1745930590.html
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:49
2021-08-16T14:49
2021-08-16T14:58
распространение коронавируса
происшествия
павлодар
жердевский район
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объёмом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной."В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отмечает УМВД.В другом районе области, Кирсановском, медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги "включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу", которая, как отмечает полиция, вакцинирована не была.Тамбовские полицейские устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742945250.html
павлодар
жердевский район
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павлодар, жердевский район, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:49 16.08.2021 (обновлено: 14:58 16.08.2021)
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
В Тамбовской области полицейские обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости.
Полицейские в Тамбовской области
обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками в селе Павлодар
Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объёмом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной.
"В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отмечает УМВД.
В другом районе области, Кирсановском, медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги "включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу", которая, как отмечает полиция, вакцинирована не была.
Тамбовские полицейские устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение.