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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/vaktsina-1745930590.html
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:49
2021-08-16T14:58
распространение коронавируса
происшествия
павлодар
жердевский район
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объёмом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной."В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отмечает УМВД.В другом районе области, Кирсановском, медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги "включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу", которая, как отмечает полиция, вакцинирована не была.Тамбовские полицейские устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение.
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742945250.html
павлодар
жердевский район
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происшествия, павлодар, жердевский район, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:49 16.08.2021 (обновлено: 14:58 16.08.2021)
 
В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19

В Тамбовской области полицейские обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки
Пациент во время прививки - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объёмом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.
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Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной.
"В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отмечает УМВД.
В другом районе области, Кирсановском, медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги "включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу", которая, как отмечает полиция, вакцинирована не была.
Тамбовские полицейские устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение.
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Распространение коронавирусаПроисшествияПавлодарЖердевский районТамбовская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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