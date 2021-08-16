https://ria.ru/20210816/vaktsina-1745930590.html

В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19

В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021

В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19

Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:49

2021-08-16T14:49

2021-08-16T14:58

распространение коронавируса

происшествия

павлодар

жердевский район

тамбовская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Полицейские в Тамбовской области обнаружили на месте костра 32 ампулы вакцины против COVID-19, сообщает УМВД по региону"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объёмом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, ампулы, которые пытались уничтожить, были с вакциной."В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления", - отмечает УМВД.В другом районе области, Кирсановском, медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги "включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу", которая, как отмечает полиция, вакцинирована не была.Тамбовские полицейские устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждан, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение.

https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html

https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742945250.html

павлодар

жердевский район

тамбовская область

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