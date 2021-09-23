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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/covid-19-1751429162.html
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 23.09.2021
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что в борьбе с этим не... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
распространение коронавируса
общество
геннадий онищенко
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что в борьбе с этим не помогут никакие ограничения - только всеобщая вакцинация.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.По его мнению, введение нерабочих дней может ухудшить ситуацию с медпомощью и негативно сказаться на состоянии здоровья людей.Он отметил, что надо отдать должное американскому президенту Джо Байдену, который ранее распространил требование привиться под угрозой потери работы на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек."Вот и нам так надо... Хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть право одно - жить, и это право ему дает государство, оснащая его вакциной. Все остальное - это идти на поводу у тех негодяев, которым не очень хочется, чтобы у нас в стране все было нормально", - добавил Онищенко.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html
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общество, геннадий онищенко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:38 23.09.2021
 
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Онищенко: в борьбе с COVID-19 не помогут никакие ограничения, только всеобщая вакцинация

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что в борьбе с этим не помогут никакие ограничения - только всеобщая вакцинация.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.
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"Надо заставлять людей вакцинироваться. Это единственное, что сегодня может решить (ситуацию)", - сказал РИА Новости Онищенко.
По его мнению, введение нерабочих дней может ухудшить ситуацию с медпомощью и негативно сказаться на состоянии здоровья людей.
Он отметил, что надо отдать должное американскому президенту Джо Байдену, который ранее распространил требование привиться под угрозой потери работы на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек.
"Вот и нам так надо... Хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть право одно - жить, и это право ему дает государство, оснащая его вакциной. Все остальное - это идти на поводу у тех негодяев, которым не очень хочется, чтобы у нас в стране все было нормально", - добавил Онищенко.
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Распространение коронавирусаОбществоГеннадий ОнищенкоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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