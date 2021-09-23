https://ria.ru/20210923/covid-19-1751429162.html
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 23.09.2021
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что в борьбе с этим не... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
распространение коронавируса
общество
геннадий онищенко
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве заявил, что в борьбе с этим не помогут никакие ограничения - только всеобщая вакцинация.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в столице. По ее словам, по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%.По его мнению, введение нерабочих дней может ухудшить ситуацию с медпомощью и негативно сказаться на состоянии здоровья людей.Он отметил, что надо отдать должное американскому президенту Джо Байдену, который ранее распространил требование привиться под угрозой потери работы на всех федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также – в перспективе – работников фирм со штатной численностью не менее 100 человек."Вот и нам так надо... Хватит разглагольствовать, хватит демагогии о правах человека. У человека есть право одно - жить, и это право ему дает государство, оснащая его вакциной. Все остальное - это идти на поводу у тех негодяев, которым не очень хочется, чтобы у нас в стране все было нормально", - добавил Онищенко.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html
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общество, геннадий онищенко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Онищенко рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Онищенко: в борьбе с COVID-19 не помогут никакие ограничения, только всеобщая вакцинация