https://ria.ru/20210923/bog-1751414079.html

Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра

Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра - РИА Новости, 23.09.2021

Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:23

2021-09-23T10:23

2021-09-23T11:46

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.Об этом он говорил, выступая на Генассамблее ООН. Джонсон отметил, что Великобритании и Нидерландам удалось построить в Северном море огромные леса ветрогенераторов, и теперь благодаря ветру они производят большое количество электроэнергии. Поэтому он даже думал взять новое имя и стать Бореем Джонсоном.Это оказалось не единственной отсылкой к античности — дальше британский премьер обратился к Софоклу.Таким образом, он призвал человечество повзрослеть и заняться проблемами экологии.В Нью-Йорке 14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На этой неделе в ее рамках проходит традиционная серия встреч высокого уровня — с участием глав государств и правительств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/dzhonson-1736063976.html

https://ria.ru/20210428/dzhonson-1730323820.html

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