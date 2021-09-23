10:23 23.09.2021 (обновлено: 11:46 23.09.2021)
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра
Премьер Великобритании Борис Джонсон захотел стать Бореем в честь греческого бога
© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.
Об этом он говорил, выступая на Генассамблее ООН. Джонсон отметил, что Великобритании и Нидерландам удалось построить в Северном море огромные леса ветрогенераторов, и теперь благодаря ветру они производят большое количество электроэнергии. Поэтому он даже думал взять новое имя и стать Бореем Джонсоном.
Это оказалось не единственной отсылкой к античности — дальше британский премьер обратился к Софоклу.
"Многие часто ссылаются на Софокла, который заявил, что в мире есть много ужасающих вещей, но нет ничего страшнее человека. Но на самом деле Софокл сказал, что человек — это дейнос, а это не только что-то ужасающее, но и прекрасное, — и он был прав", — заключил Джонсон.
Таким образом, он призвал человечество повзрослеть и заняться проблемами экологии.
В Нью-Йорке 14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На этой неделе в ее рамках проходит традиционная серия встреч высокого уровня — с участием глав государств и правительств.
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