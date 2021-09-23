Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/bog-1751414079.html
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра - РИА Новости, 23.09.2021
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:23
2021-09-23T11:46
в мире
нидерланды
великобритания
генеральная ассамблея оон
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751422411_0:147:2800:1722_1920x0_80_0_0_7b9a84a78bdbe784391153cf0e31d21b.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.Об этом он говорил, выступая на Генассамблее ООН. Джонсон отметил, что Великобритании и Нидерландам удалось построить в Северном море огромные леса ветрогенераторов, и теперь благодаря ветру они производят большое количество электроэнергии. Поэтому он даже думал взять новое имя и стать Бореем Джонсоном.Это оказалось не единственной отсылкой к античности — дальше британский премьер обратился к Софоклу.Таким образом, он призвал человечество повзрослеть и заняться проблемами экологии.В Нью-Йорке 14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На этой неделе в ее рамках проходит традиционная серия встреч высокого уровня — с участием глав государств и правительств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/dzhonson-1736063976.html
https://ria.ru/20210428/dzhonson-1730323820.html
нидерланды
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751422411_155:0:2646:1868_1920x0_80_0_0_5c45aa61b0982889631f78835b84470e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нидерланды, великобритания, генеральная ассамблея оон, борис джонсон
10:23 23.09.2021 (обновлено: 11:46 23.09.2021)
 
Борис Джонсон признался в желании сменить имя в честь бога северного ветра

Премьер Великобритании Борис Джонсон захотел стать Бореем в честь греческого бога

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что подумывал сменить имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.
Об этом он говорил, выступая на Генассамблее ООН. Джонсон отметил, что Великобритании и Нидерландам удалось построить в Северном море огромные леса ветрогенераторов, и теперь благодаря ветру они производят большое количество электроэнергии. Поэтому он даже думал взять новое имя и стать Бореем Джонсоном.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой Get Brexit Done - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 21:16В мире
В Британии раскрыли, какой фразы избегает Джонсон в отношениях с США
Это оказалось не единственной отсылкой к античности — дальше британский премьер обратился к Софоклу.

"Многие часто ссылаются на Софокла, который заявил, что в мире есть много ужасающих вещей, но нет ничего страшнее человека. Но на самом деле Софокл сказал, что человек — это дейнос, а это не только что-то ужасающее, но и прекрасное, — и он был прав", — заключил Джонсон.

Таким образом, он призвал человечество повзрослеть и заняться проблемами экологии.
В Нью-Йорке 14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На этой неделе в ее рамках проходит традиционная серия встреч высокого уровня — с участием глав государств и правительств.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:58
Джонсон открестился от слов про "горы трупов"
 
В миреНидерландыВеликобританияГенеральная Ассамблея ООНБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
12:56Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лента новостейМолния