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В Дагестане десятки тысяч человек остались без света
В Дагестане десятки тысяч человек остались без света - РИА Новости, 23.09.2021
В Дагестане десятки тысяч человек остались без света
В Дагестане почти 146 тысяч человек остались без электроэнергии из-за дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:42
2021-09-23T10:16
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика дагестан
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Дагестане почти 146 тысяч человек остались без электроэнергии из-за дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго.Шквалы до 25 метров в секунду привели к отключениям в распределительных сетях. Проблемы с электроснабжением испытывают Ахвахский, Хунзахский, Карабудахкентский, Шамильский, Новолакский, Табасаранский, Кулинский, Дахадаевский, Ботлихский, Гунибский и Левашинский районы.Энергетики ведут восстановительные работы.Сегодня в республике сохранится плохая погода — синоптики предупреждают о ливнях с грозами, усилении ветра до 15 метров в секунду.
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан
09:42 23.09.2021 (обновлено: 10:16 23.09.2021)
 
В Дагестане десятки тысяч человек остались без света

В Дагестане 146 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного ветра

© РИА Новости / Юрий СомовДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Дагестане почти 146 тысяч человек остались без электроэнергии из-за дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго.
Шквалы до 25 метров в секунду привели к отключениям в распределительных сетях. Проблемы с электроснабжением испытывают Ахвахский, Хунзахский, Карабудахкентский, Шамильский, Новолакский, Табасаранский, Кулинский, Дахадаевский, Ботлихский, Гунибский и Левашинский районы.
Энергетики ведут восстановительные работы.
Сегодня в республике сохранится плохая погода — синоптики предупреждают о ливнях с грозами, усилении ветра до 15 метров в секунду.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Республика Дагестан
 
 
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