https://ria.ru/20210923/avariya-1751408513.html

В Дагестане десятки тысяч человек остались без света

В Дагестане десятки тысяч человек остались без света - РИА Новости, 23.09.2021

В Дагестане десятки тысяч человек остались без света

В Дагестане почти 146 тысяч человек остались без электроэнергии из-за дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:42

2021-09-23T09:42

2021-09-23T10:16

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика дагестан

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Дагестане почти 146 тысяч человек остались без электроэнергии из-за дождя и сильного ветра, сообщает Минэнерго.Шквалы до 25 метров в секунду привели к отключениям в распределительных сетях. Проблемы с электроснабжением испытывают Ахвахский, Хунзахский, Карабудахкентский, Шамильский, Новолакский, Табасаранский, Кулинский, Дахадаевский, Ботлихский, Гунибский и Левашинский районы.Энергетики ведут восстановительные работы.Сегодня в республике сохранится плохая погода — синоптики предупреждают о ливнях с грозами, усилении ветра до 15 метров в секунду.

https://ria.ru/20210921/avariya-1751082333.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан