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Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline" - РИА Новости, 23.09.2021
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"
Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии Searchlight Pictures. В анимированном клипе действие происходит во французском городке, по которому путешествует персонаж Кокера в ярко-желтом костюме и оранжевой рубашке. Иллюстрации создал Хави Азнарес, а Андерсон руководил монтажом. Ролик был представлен перед выходом в широкий прокат нового фильма режиссера — комедии под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В российских кинотеатрах картина появится 11 ноября. Главные роли в ленте исполнили Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон и многие другие звезды.
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новости культуры, музыка, youtube, билл мюррей, тильда суинтон, уэс андерсон, кино и сериалы
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"
Режиссер Уэс Андерсон создал ролик на кавер французской песни Джарвиса Кокера "Aline"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии Searchlight Pictures.
В анимированном клипе действие происходит во французском городке, по которому путешествует персонаж Кокера в ярко-желтом костюме и оранжевой рубашке.
Иллюстрации создал Хави Азнарес, а Андерсон руководил монтажом.
Ролик был представлен перед выходом в широкий прокат нового фильма режиссера — комедии под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".
В российских кинотеатрах картина появится 11 ноября.
Главные роли в ленте исполнили Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон и многие другие звезды.