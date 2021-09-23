Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/anderson-1751421472.html
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline" - РИА Новости, 23.09.2021
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"
Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:38
2021-09-23T11:38
культура
новости культуры
музыка
youtube
билл мюррей
тильда суинтон
уэс андерсон
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418558_0:382:2410:1738_1920x0_80_0_0_f8852eb2b5011b8f16be99534c649196.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии Searchlight Pictures. В анимированном клипе действие происходит во французском городке, по которому путешествует персонаж Кокера в ярко-желтом костюме и оранжевой рубашке. Иллюстрации создал Хави Азнарес, а Андерсон руководил монтажом. Ролик был представлен перед выходом в широкий прокат нового фильма режиссера — комедии под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В российских кинотеатрах картина появится 11 ноября. Главные роли в ленте исполнили Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон и многие другие звезды.
https://ria.ru/20210817/scarlettjohansson-1746050216.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751418558_0:0:2318:1738_1920x0_80_0_0_2c2785ee957e1ef441f4e03ed62d9248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музыка, youtube, билл мюррей, тильда суинтон, уэс андерсон, кино и сериалы
11:38 23.09.2021
 
Уэс Андерсон снял клип на кавер песни "Aline"

Режиссер Уэс Андерсон создал ролик на кавер французской песни Джарвиса Кокера "Aline"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский режиссер Уэс Андерсон снял клип на кавер французской поп-песни 1965 года "Aline" музыканта Джарвиса Кокера. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии Searchlight Pictures.
В анимированном клипе действие происходит во французском городке, по которому путешествует персонаж Кокера в ярко-желтом костюме и оранжевой рубашке.
Иллюстрации создал Хави Азнарес, а Андерсон руководил монтажом.
Ролик был представлен перед выходом в широкий прокат нового фильма режиссера — комедии под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".
В российских кинотеатрах картина появится 11 ноября.
Главные роли в ленте исполнили Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Оуэн Уилсон и многие другие звезды.
Актриса Скарлетт Йоханссон на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 16:52Культура
Скарлетт Йоханссон ушла из Marvel к Уэсу Андерсону
 
КультураНовости культурыМузыкаYouTubeБилл МюррейТильда СуинтонУэс АндерсонКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
12:56Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
12:55Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина
Лента новостейМолния