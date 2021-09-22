https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751374507.html

Зеленский попросил НАТО увеличить присутствие в Черном море

Зеленский попросил НАТО увеличить присутствие в Черном море - РИА Новости, 22.09.2021

Зеленский попросил НАТО увеличить присутствие в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о важности увеличения присутствия флотов стран-членов альянса в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:22

2021-09-22T20:22

2021-09-22T20:24

в мире

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

черное море

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о важности увеличения присутствия флотов стран-членов альянса в Черном море, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства."В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом… Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений", - говорится в сообщении на сайте офиса.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210915/nato-1750181232.html

черное море

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в мире, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, черное море