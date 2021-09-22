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"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу

"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46% голосов, сообщила председатель... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:26

2021-09-22T20:26

2021-09-22T20:26

выборы в государственную думу

политика

новгородская областная дума

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46% голосов, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.По ее словам, в областной избирком по системе ГАС-выборы поступили все протоколы участковых избирательных комиссий как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам в рамках выборов депутатов регионального парламента."Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – 5,8%, партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 15,76%, КПРФ – 19,81%, ЛДПР – 8,99%, "Новые люди" – 8,37%, партия "Единая Россия" – 29,46%", - сказала Лебедева на заседании избиркома по утверждению результатов выборов, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канале пресс-службы администрации региона."Мы видим, что шесть политических партий преодолели пятипроцентный барьер, и при первичном распределении мандатов установлено, что политическая партия "Единая Россия" получает по единому избирательному округу пять мандатов, два мандата получает КПРФ, партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" также получает два мандата и ЛДПР – один мандат. Также по одному мандату получают партия "Новые люди" и партия "Пенсионеры за социальную справедливость", - добавила глава облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новгородская областная дума, госдума рф