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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751375032.html
"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46% голосов, сообщила председатель... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:26
2021-09-22T20:26
выборы в государственную думу
политика
новгородская областная дума
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46% голосов, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.По ее словам, в областной избирком по системе ГАС-выборы поступили все протоколы участковых избирательных комиссий как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам в рамках выборов депутатов регионального парламента."Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – 5,8%, партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 15,76%, КПРФ – 19,81%, ЛДПР – 8,99%, "Новые люди" – 8,37%, партия "Единая Россия" – 29,46%", - сказала Лебедева на заседании избиркома по утверждению результатов выборов, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канале пресс-службы администрации региона."Мы видим, что шесть политических партий преодолели пятипроцентный барьер, и при первичном распределении мандатов установлено, что политическая партия "Единая Россия" получает по единому избирательному округу пять мандатов, два мандата получает КПРФ, партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" также получает два мандата и ЛДПР – один мандат. Также по одному мандату получают партия "Новые люди" и партия "Пенсионеры за социальную справедливость", - добавила глава облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
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политика, новгородская областная дума, госдума рф
20:26 22.09.2021
 
"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу

ЕР победила на выборах в Новгородскую областную думу, набрав 29,46 процентов голосов

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46% голосов, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.
По ее словам, в областной избирком по системе ГАС-выборы поступили все протоколы участковых избирательных комиссий как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам в рамках выборов депутатов регионального парламента.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – 5,8%, партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 15,76%, КПРФ – 19,81%, ЛДПР – 8,99%, "Новые люди" – 8,37%, партия "Единая Россия" – 29,46%", - сказала Лебедева на заседании избиркома по утверждению результатов выборов, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.
"Мы видим, что шесть политических партий преодолели пятипроцентный барьер, и при первичном распределении мандатов установлено, что политическая партия "Единая Россия" получает по единому избирательному округу пять мандатов, два мандата получает КПРФ, партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" также получает два мандата и ЛДПР – один мандат. Также по одному мандату получают партия "Новые люди" и партия "Пенсионеры за социальную справедливость", - добавила глава облизбиркома.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаНовгородская областная ДумаГосдума РФ
 
 
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