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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751328938.html
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках - РИА Новости, 22.09.2021
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:58
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
кировский район
россия
элла памфилова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга", - сказал Кузьмин журналистам.В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета.Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям. В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным.Территориальная избирательная комиссия приняла аналогичное решение на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно отмечала неудовлетворительную работу городской избирательной комиссии Петербурга. В воскресенье, 19 сентября, она, в частности, отмечала, что "на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему". По ее словам, ЦИК не получил в этом поддержки "ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", а "косметические меры" не повлияли на ситуацию.
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санкт-петербург
кировский район
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политика, санкт-петербург, госдума рф, кировский район, россия, элла памфилова
16:48 22.09.2021 (обновлено: 16:58 22.09.2021)
 
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках

В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга", - сказал Кузьмин журналистам.
В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета.
Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям. В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным.
Территориальная избирательная комиссия приняла аналогичное решение на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно отмечала неудовлетворительную работу городской избирательной комиссии Петербурга. В воскресенье, 19 сентября, она, в частности, отмечала, что "на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему". По ее словам, ЦИК не получил в этом поддержки "ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", а "косметические меры" не повлияли на ситуацию.
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