16:48 22.09.2021 (обновлено: 16:58 22.09.2021)
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
"Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга", - сказал Кузьмин журналистам.
В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета.
Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям. В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным.
Территориальная избирательная комиссия приняла аналогичное решение на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно отмечала неудовлетворительную работу городской избирательной комиссии Петербурга. В воскресенье, 19 сентября, она, в частности, отмечала, что "на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему". По ее словам, ЦИК не получил в этом поддержки "ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", а "косметические меры" не повлияли на ситуацию.
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