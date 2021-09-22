https://ria.ru/20210922/vybory-1751328938.html

В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках

В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках - РИА Новости, 22.09.2021

В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках

На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:48

2021-09-22T16:48

2021-09-22T16:58

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

кировский район

россия

элла памфилова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. На семи избирательных участках Петербурга отменены итоги выборов в Госдуму, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин."Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга", - сказал Кузьмин журналистам.В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета.Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям. В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным.Территориальная избирательная комиссия приняла аналогичное решение на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно отмечала неудовлетворительную работу городской избирательной комиссии Петербурга. В воскресенье, 19 сентября, она, в частности, отмечала, что "на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему". По ее словам, ЦИК не получил в этом поддержки "ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", а "косметические меры" не повлияли на ситуацию.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

санкт-петербург

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политика, санкт-петербург, госдума рф, кировский район, россия, элла памфилова