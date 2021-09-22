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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай

"Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, сообщил... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:56

2021-09-22T13:56

2021-09-22T13:59

выборы в государственную думу

политика

республика алтай

единая россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, сообщил республиканский избирком.Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Республики Алтай, "Единая Россия" набрала 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, далее идёт "Справедливая Россия" с 8,85%. ЛДПР получила поддержку 7,85% избирателей, "Новые люди" - 4,92%. Все остальные политические объединения набрали менее 3% голосов.

республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика алтай, единая россия, госдума рф, лдпр