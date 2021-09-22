https://ria.ru/20210922/vybory-1751292801.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай
"Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, сообщил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:56
2021-09-22T13:56
2021-09-22T13:59
выборы в государственную думу
политика
республика алтай
единая россия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864622_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_36617e53e7ea78ce50d7772b1eb9bd27.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, сообщил республиканский избирком.Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Республики Алтай, "Единая Россия" набрала 38,50% голосов, на втором месте КПРФ с 30,09%, далее идёт "Справедливая Россия" с 8,85%. ЛДПР получила поддержку 7,85% избирателей, "Новые люди" - 4,92%. Все остальные политические объединения набрали менее 3% голосов.
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864622_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_4146f19747c164da76e11961ca78b0ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, единая россия, госдума рф, лдпр
13:56 22.09.2021 (обновлено: 13:59 22.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай
ЕР победила на выборах в Госдуму в Республике Алтай, набрав 38,50 процента голосов