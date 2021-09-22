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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пермского края

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пермского края - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пермского края

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Пермского края четвертого созыва с 33,05% голосов по итогам обработки 100%... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:08

2021-09-22T13:08

2021-09-22T13:11

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Пермского края четвертого созыва с 33,05% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.По данным избиркома, на втором месте КПРФ с 22,74%, на третьем – "Справедливая Россия - За правду" – с 11,31%. Следом идут ЛДПР - 9,64% и "Новые люди" – 8,40%.Отмечается, что мандаты депутатов законодательного собрания Пермского края по единому краевому округу получат 13 представителей "Единой России", девять мандатов – КПРФ, по три – ЛДПР и "Справедливая Россия", два – "Новые люди".Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов в Госдуму восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях.

пермский край

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политика, пермский край, единая россия, госдума рф, кпрф