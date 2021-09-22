Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов
Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов и вбросе электронных голосов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСторонники КПРФ в центре Москвы в День международной солидарности трудящихся
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Заявление прозвучало на фоне поручения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.
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"Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч "голосов" за кандидатов от власти!" - утверждается в заявлении МГК КПРФ.
В заявлении указывается, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ в половине одномандатных округов уверенно опережают остальных.
Ранее с аналогичными утверждениями выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Кроме того, московские коммунисты утверждают, что были и другие нарушения, которые, по мнению КПРФ, должны стать предметом тщательного расследования, отмечается в заявлении. В этой связи они вновь призвали своих сторонников на акцию в ближайшую субботу, 25 сентября, в согласовании которой ранее московские власти уже отказали в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с этим, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано.
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