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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751275230.html
Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов
Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов - РИА Новости, 22.09.2021
Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов
Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:38
2021-09-22T12:38
выборы в государственную думу
политика
москва
геннадий зюганов
алексей венедиктов (журналист)
кпрф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Заявление прозвучало на фоне поручения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов."Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч "голосов" за кандидатов от власти!" - утверждается в заявлении МГК КПРФ.В заявлении указывается, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ в половине одномандатных округов уверенно опережают остальных.Ранее с аналогичными утверждениями выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Кроме того, московские коммунисты утверждают, что были и другие нарушения, которые, по мнению КПРФ, должны стать предметом тщательного расследования, отмечается в заявлении. В этой связи они вновь призвали своих сторонников на акцию в ближайшую субботу, 25 сентября, в согласовании которой ранее московские власти уже отказали в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с этим, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано.
https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html
https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751257377.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, москва, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), кпрф, выборы в государственную думу
12:38 22.09.2021
 
Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов

Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов и вбросе электронных голосов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСторонники КПРФ в центре Москвы в День международной солидарности трудящихся
Сторонники КПРФ в центре Москвы в День международной солидарности трудящихся - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Заявление прозвучало на фоне поручения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.
Первый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время акции протеста в Москве по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 21:49Выборы в Государственную думу
В Москве прошла несогласованная акция КПРФ
"Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч "голосов" за кандидатов от власти!" - утверждается в заявлении МГК КПРФ.
В заявлении указывается, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ в половине одномандатных округов уверенно опережают остальных.
Ранее с аналогичными утверждениями выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:14Выборы в Государственную думу
Заинтересованным лицам дадут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве
Кроме того, московские коммунисты утверждают, что были и другие нарушения, которые, по мнению КПРФ, должны стать предметом тщательного расследования, отмечается в заявлении. В этой связи они вновь призвали своих сторонников на акцию в ближайшую субботу, 25 сентября, в согласовании которой ранее московские власти уже отказали в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с этим, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГеннадий ЗюгановАлексей Венедиктов (журналист)КПРФВыборы в Государственную думу
 
 
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