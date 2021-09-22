https://ria.ru/20210922/vybory-1751275230.html

Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов

Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов - РИА Новости, 22.09.2021

Мосгорком КПРФ заявил о непризнании результатов выборов

Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:38

2021-09-22T12:38

2021-09-22T12:38

выборы в государственную думу

политика

москва

геннадий зюганов

алексей венедиктов (журналист)

кпрф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании выборов и якобы вбросе голосов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Заявление прозвучало на фоне поручения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов."Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч "голосов" за кандидатов от власти!" - утверждается в заявлении МГК КПРФ.В заявлении указывается, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Государственной Думы от КПРФ в половине одномандатных округов уверенно опережают остальных.Ранее с аналогичными утверждениями выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Кроме того, московские коммунисты утверждают, что были и другие нарушения, которые, по мнению КПРФ, должны стать предметом тщательного расследования, отмечается в заявлении. В этой связи они вновь призвали своих сторонников на акцию в ближайшую субботу, 25 сентября, в согласовании которой ранее московские власти уже отказали в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с этим, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано.

https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html

https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751257377.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, москва, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), кпрф, выборы в государственную думу