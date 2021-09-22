https://ria.ru/20210922/vybory-1751273192.html

Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021

Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:27

2021-09-22T12:27

2021-09-22T12:27

выборы в государственную думу

политика

в мире

казахстан

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

нурсултан назарбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592468953_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6527e977afb074f500daea264aee63e1.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами двух стран, сообщает пресс-служба ЕР."Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной. Это подчеркнул председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в письме, адресованном председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву... Нурсултан Назарбаев отметил дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами России и Казахстана и дал им высокую оценку", - говорится в сообщении.По словам Назарбаева, приводящимся в сообщении, россияне, проголосовав за правящую партию, вновь поддержали проводимую политику, которая нацелена на модернизацию государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение роли страны на международной арене.По мнению бывшего президента Казахстана, кандидаты от "Единой России" получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан". Он также выразил уверенность, что депутаты Госдумы будущего созыва от ЕР сделают все необходимое для эффективной реализации предвыборной программы.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, казахстан, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, нурсултан назарбаев, россия