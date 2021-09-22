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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751273192.html
Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021
Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:27
2021-09-22T12:27
выборы в государственную думу
политика
в мире
казахстан
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
нурсултан назарбаев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами двух стран, сообщает пресс-служба ЕР."Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной. Это подчеркнул председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в письме, адресованном председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву... Нурсултан Назарбаев отметил дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами России и Казахстана и дал им высокую оценку", - говорится в сообщении.По словам Назарбаева, приводящимся в сообщении, россияне, проголосовав за правящую партию, вновь поддержали проводимую политику, которая нацелена на модернизацию государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение роли страны на международной арене.По мнению бывшего президента Казахстана, кандидаты от "Единой России" получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан". Он также выразил уверенность, что депутаты Госдумы будущего созыва от ЕР сделают все необходимое для эффективной реализации предвыборной программы.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, в мире, казахстан, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, нурсултан назарбаев, россия
12:27 22.09.2021
 
Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Назарбаев поздравил Медведева с победой "Единой России" на выборах в Госдуму

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами двух стран, сообщает пресс-служба ЕР.
"Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной. Это подчеркнул председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в письме, адресованном председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву... Нурсултан Назарбаев отметил дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами России и Казахстана и дал им высокую оценку", - говорится в сообщении.
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По словам Назарбаева, приводящимся в сообщении, россияне, проголосовав за правящую партию, вновь поддержали проводимую политику, которая нацелена на модернизацию государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение роли страны на международной арене.
По мнению бывшего президента Казахстана, кандидаты от "Единой России" получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан". Он также выразил уверенность, что депутаты Госдумы будущего созыва от ЕР сделают все необходимое для эффективной реализации предвыборной программы.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВ миреКазахстанЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий МедведевНурсултан НазарбаевРоссия
 
 
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