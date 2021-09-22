Назарбаев поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
Назарбаев поздравил Медведева с победой "Единой России" на выборах в Госдуму
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, отметив дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами двух стран, сообщает пресс-служба ЕР.
"Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной. Это подчеркнул председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в письме, адресованном председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву... Нурсултан Назарбаев отметил дружеские и доверительные отношения между ведущими политическими силами России и Казахстана и дал им высокую оценку", - говорится в сообщении.
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По словам Назарбаева, приводящимся в сообщении, россияне, проголосовав за правящую партию, вновь поддержали проводимую политику, которая нацелена на модернизацию государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение роли страны на международной арене.
По мнению бывшего президента Казахстана, кандидаты от "Единой России" получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан". Он также выразил уверенность, что депутаты Госдумы будущего созыва от ЕР сделают все необходимое для эффективной реализации предвыборной программы.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.