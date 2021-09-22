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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751263159.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кузбассе
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кузбассе - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кузбассе
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кузбассе по итогам обработки 100% протоколов, набирая 70,75% голосов, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:38
2021-09-22T11:51
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
единая россия
госдума рф
лдпр
антон горелкин
россия
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КЕМЕРОВО, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кузбассе по итогам обработки 100% протоколов, набирая 70,75% голосов, сообщается на сайте регионального избиркома."По итогам выборов: "Единая Россия" получила 70,75% голосов избирателей, Коммунистическая партия Российской Федерации - 9,35%, ЛДПР – 6,24%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - 5,69%", – говорится в сообщении.Уточняется, что по одномандатным избирательным округам Кузбасса также победили кандидаты от "Единой России": Антон Горелкин (101-й округ), Дмитрий Исламов (102-й округ), Павел Федяев (103-й округ), Александр Максимов (104-й округ).Явка в Кузбассе составила 73,51%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, кемеровская область, единая россия, госдума рф, лдпр, антон горелкин, россия
11:38 22.09.2021 (обновлено: 11:51 22.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кузбассе

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Кузбассе, набрав 70,75 процента голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кузбассе по итогам обработки 100% протоколов, набирая 70,75% голосов, сообщается на сайте регионального избиркома.
"По итогам выборов: "Единая Россия" получила 70,75% голосов избирателей, Коммунистическая партия Российской Федерации - 9,35%, ЛДПР – 6,24%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - 5,69%", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по одномандатным избирательным округам Кузбасса также победили кандидаты от "Единой России": Антон Горелкин (101-й округ), Дмитрий Исламов (102-й округ), Павел Федяев (103-й округ), Александр Максимов (104-й округ).
Явка в Кузбассе составила 73,51%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКемеровская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРАнтон ГорелкинРоссия
 
 
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