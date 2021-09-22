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КПРФ победила на выборах в Госдуму в Хабаровском крае
КПРФ победила на выборах в Госдуму в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021
КПРФ победила на выборах в Госдуму в Хабаровском крае
КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Хабаровском крае с 26,51% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте "Единая Россия" с 24,51%, сообщили РИА... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:25
2021-09-22T11:25
2021-09-22T11:33
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политика
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах в Госдуму в Хабаровском крае с 26,51% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте "Единая Россия" с 24,51%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме."Итоги голосования по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва на территории Хабаровского края по федеральному избирательному округу: первое место у КПРФ с 26,51% или 113 691 голосов жителей региона. Второе место у "Единой России" с 24,51% (105 112 человек). За ЛДПР отдали свои голоса 69 415 человек или 16,18%", - рассказали в крайизберкоме.Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли партия "Новые люди" с 7,72% и партия "Справедливая Россия – За правду" с результатом в 6,46%.По одномандатному округу №69 в крае (Хабаровский) избранным депутатом стал Борис Гладких (ЕР), по округу №70 (Комсомольский) - тоже кандидат от ЕР Павел Симигин.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября, кроме выборов депутатов Госдумы, проходили выборы главы региона, депутата законодательной думы и выборы в органы местного самоуправления. Из четырех кандидатов на губернаторское кресло победу одержал врио главы региона Михаил Дегтярев.
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политика, хабаровский край, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия, лдпр, михаил дегтярев, борис гладких
11:25 22.09.2021 (обновлено: 11:33 22.09.2021)
КПРФ победила на выборах в Госдуму в Хабаровском крае
КПРФ победила на выборах в Госдуму в Хабаровском крае, набрав 26,51% голосов