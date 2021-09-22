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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Омской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Омской области - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Омской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Омской области с 32,90% голосов, КПРФ - вторая с 31,19% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:17
2021-09-22T10:17
2021-09-22T10:31
выборы в государственную думу
политика
омская область
единая россия
госдума рф
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Омской области с 32,90% голосов, КПРФ - вторая с 31,19% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 100% протоколов.По данным облизбиркома, "Справедливая Россия - За правду" по итогам выборов набирает 8,26%,"Новые люди" - 7,62%, ЛДПР - 7,22%, Партия пенсионеров - 3,21%.По итогам голосования по одномандатным округам регион в Госдуме представят три депутата - действующий мэр Омска Оксана Фадина ("Единая Россия") с поддержкой 42,63% избирателей на 141-м округе, Олег Смолин (КПРФ), ставший лидером с результатом 42,94% голосов на 140-м округе, и Андрей Алехин (КПРФ), победивший на 139-м округе с результатом 31,68%.
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политика, омская область, единая россия, госдума рф
10:17 22.09.2021 (обновлено: 10:31 22.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Омской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в ГД в Омской области после обработки 100% протоколов