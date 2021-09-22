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В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19

В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:18

2021-09-22T14:18

2021-09-22T14:25

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и безопасность препарата, уже есть добровольцы для клинических исследований, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов."Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и, что не менее важно, - безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования - первой и второй фазы, а затем третьей. Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнем клинические исследования", - сказал Лиознов на онлайн-конференции о начале в России профилактической кампании против гриппа.По его словам, вакцина разработана на основе ослабленного вируса гриппа и будет применяться интерназальным способом - впрыскиваться в нос."Добровольцы (для клинических исследований вакцины - ред.) появились как только мы сказали. что вакцина будет", - отметил глава НИИ.Как отметил Лиознов, эта вакцина - перспективный препарат для защиты сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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