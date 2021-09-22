Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/vaktsina-1751297868.html
В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19
В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19
Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:18
2021-09-22T14:25
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
нии гриппа минздрава
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и безопасность препарата, уже есть добровольцы для клинических исследований, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов."Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и, что не менее важно, - безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования - первой и второй фазы, а затем третьей. Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнем клинические исследования", - сказал Лиознов на онлайн-конференции о начале в России профилактической кампании против гриппа.По его словам, вакцина разработана на основе ослабленного вируса гриппа и будет применяться интерназальным способом - впрыскиваться в нос."Добровольцы (для клинических исследований вакцины - ред.) появились как только мы сказали. что вакцина будет", - отметил глава НИИ.Как отметил Лиознов, эта вакцина - перспективный препарат для защиты сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, здоровье - общество, нии гриппа минздрава, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 22.09.2021 (обновлено: 14:25 22.09.2021)
 
В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19

Лиознов: исследования вакцины от COVID-19 НИИ гриппа показали ее эффективность

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и безопасность препарата, уже есть добровольцы для клинических исследований, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.
"Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и, что не менее важно, - безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования - первой и второй фазы, а затем третьей. Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнем клинические исследования", - сказал Лиознов на онлайн-конференции о начале в России профилактической кампании против гриппа.
По его словам, вакцина разработана на основе ослабленного вируса гриппа и будет применяться интерназальным способом - впрыскиваться в нос.
"Вакцина, кроме того, что формирует общий иммунитет, как и все остальные, она также формирует иммунную защиту во входных воротах возбудителя - в носоглотке и ротоглотке. И в ответ на тот антиген, который мы вводим, будет формироваться и Т-клеточный и гуморальный иммунитет", - рассказал Лиознов.
"Добровольцы (для клинических исследований вакцины - ред.) появились как только мы сказали. что вакцина будет", - отметил глава НИИ.
Как отметил Лиознов, эта вакцина - перспективный препарат для защиты сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоНИИ гриппа МинздраваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния