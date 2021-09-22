14:18 22.09.2021 (обновлено: 14:25 22.09.2021)
В НИИ гриппа в Петербурге рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19
Лиознов: исследования вакцины от COVID-19 НИИ гриппа показали ее эффективность
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность и безопасность препарата, уже есть добровольцы для клинических исследований, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.
"Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и, что не менее важно, - безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования - первой и второй фазы, а затем третьей. Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнем клинические исследования", - сказал Лиознов на онлайн-конференции о начале в России профилактической кампании против гриппа.
По его словам, вакцина разработана на основе ослабленного вируса гриппа и будет применяться интерназальным способом - впрыскиваться в нос.
"Вакцина, кроме того, что формирует общий иммунитет, как и все остальные, она также формирует иммунную защиту во входных воротах возбудителя - в носоглотке и ротоглотке. И в ответ на тот антиген, который мы вводим, будет формироваться и Т-клеточный и гуморальный иммунитет", - рассказал Лиознов.
"Добровольцы (для клинических исследований вакцины - ред.) появились как только мы сказали. что вакцина будет", - отметил глава НИИ.
Как отметил Лиознов, эта вакцина - перспективный препарат для защиты сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.