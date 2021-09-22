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На Украине рассказали об угрозах Зеленскому в должности президента
На Украине рассказали об угрозах Зеленскому в должности президента - РИА Новости, 22.09.2021
На Украине рассказали об угрозах Зеленскому в должности президента
Высшему руководству Украины с 2019 года угрожали насилием 25 раз, 22 из них - президенту, правоохранители установили 16 человек, причастных к угрозам, передает... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:50
2021-09-22T16:50
в мире
украина
киев
владимир зеленский
рбк (медиагруппа)
служба безопасности украины
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Высшему руководству Украины с 2019 года угрожали насилием 25 раз, 22 из них - президенту, правоохранители установили 16 человек, причастных к угрозам, передает в среду агентство "РБК-Украина" со ссылкой на Службу безопасности страны.Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ передало, что правоохранители с начала вступления в должность президента страны Владимира Зеленского возбудила шесть уголовных дел по фактам посягательства на его жизнь или угроз в его адрес."По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из них 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел. При этом в ведомстве не уточнили, о ком конкретно идет речь", - говорится в сообщении.В мае 2019 года президентом Украины стал Зеленский, до этого высший государственный пост занимал Петр Порошенко. Пост главы МВД до июля этого года занимал Арсен Аваков, после его сменил Денис Монастырский."Служба безопасности и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера", - говорится в сообщении. Максимальное наказание за такие действия - пожизненное заключение с конфискацией имущества.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
https://ria.ru/20210905/kiev-1748773154.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), служба безопасности украины, покушение на советника президента украины шефира
16:50 22.09.2021
 
На Украине рассказали об угрозах Зеленскому в должности президента

РБК-Украина со ссылкой на СБУ: с 2019 года Зеленскому 22 раза угрожали насилием

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Высшему руководству Украины с 2019 года угрожали насилием 25 раз, 22 из них - президенту, правоохранители установили 16 человек, причастных к угрозам, передает в среду агентство "РБК-Украина" со ссылкой на Службу безопасности страны.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на СБУ передало, что правоохранители с начала вступления в должность президента страны Владимира Зеленского возбудила шесть уголовных дел по фактам посягательства на его жизнь или угроз в его адрес.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 17:03
В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского
"По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из них 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел. При этом в ведомстве не уточнили, о ком конкретно идет речь", - говорится в сообщении.
В мае 2019 года президентом Украины стал Зеленский, до этого высший государственный пост занимал Петр Порошенко. Пост главы МВД до июля этого года занимал Арсен Аваков, после его сменил Денис Монастырский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:36
Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на его советника
"Служба безопасности и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера", - говорится в сообщении. Максимальное наказание за такие действия - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 14:25
Советник президента Украины Шефир прокомментировал покушение
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)Служба безопасности УкраиныПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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