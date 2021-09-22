https://ria.ru/20210922/taliby-1751229633.html

В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов

В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов - РИА Новости, 22.09.2021

В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов

Вопрос снятия с движения "Талибан"* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:48

2021-09-22T05:48

2021-09-22T15:58

захват власти в афганистане талибами

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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Вопрос снятия с движения "Талибан"* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли среди членов СБ ООН возможность выработать дорожную карту постепенного снятия санкций ООН с талибов.По его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать."Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", — указал постпред.Он подчеркнул, что практически все члены Совбеза, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно во время выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны."Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется", — добавил постпред.Как заявил Небензя, сейчас более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану."Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", — подчеркнул он.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751220144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/evroparlament-1750030153.html

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