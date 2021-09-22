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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210922/taliby-1751229633.html
В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов - РИА Новости, 22.09.2021
В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
Вопрос снятия с движения "Талибан"* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:48
2021-09-22T15:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
совет безопасности оон
россия
афганистан
василий небензя
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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Вопрос снятия с движения "Талибан"* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли среди членов СБ ООН возможность выработать дорожную карту постепенного снятия санкций ООН с талибов.По его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать."Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", — указал постпред.Он подчеркнул, что практически все члены Совбеза, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно во время выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны."Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется", — добавил постпред.Как заявил Небензя, сейчас более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану."Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", — подчеркнул он.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20210921/afganistan-1751220144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/evroparlament-1750030153.html
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в мире, талибан, совет безопасности оон, россия, афганистан, василий небензя
05:48 22.09.2021 (обновлено: 15:58 22.09.2021)
 
В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов

Небензя: в Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Вопрос снятия с движения "Талибан"* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе, заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли среди членов СБ ООН возможность выработать дорожную карту постепенного снятия санкций ООН с талибов.

"Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас", — отметил он.

По его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать.
"Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", — указал постпред.
Он подчеркнул, что практически все члены Совбеза, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно во время выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны.
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"Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется", — добавил постпред.
Как заявил Небензя, сейчас более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану.
"Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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