https://ria.ru/20210922/nebenzya-1751219788.html

Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения

Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения - РИА Новости, 22.09.2021

Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду для участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. О преимуществах очной Генассамблеи, о том, будет ли... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:00

2021-09-22T08:00

2021-09-22T08:16

в мире

интервью

оон

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

василий небензя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду для участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. О преимуществах очной Генассамблеи, о том, будет ли Лавров встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о перспективах снятия санкций ООН с "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое – ред.), а также возможных сроках саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.– В этом году неделя высокого уровня пройдет в очном режиме. Как это скажется на работе российской делегации, и каковы будут наши основные приоритеты?– Мы рады тому, что очень многие лидеры государств в этом году приедут в Нью-Йорк. Так называемая цифровая дипломатия по многим причинам не может подменить личное общение, очные переговоры. Без них крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности.Сергей Викторович Лавров выступит на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН 25 сентября. Министр также проведет "на полях" ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы."Высокая неделя" только предваряет 76-ю сессию ГА ООН, которая продлится до конца сентября. Мы убеждены, что ее работа должна быть ориентирована на дальнейшее упрочение центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на международное право.– Прорабатываются ли двусторонние переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена "на полях" недели высокого уровня? Когда такая встреча планируется, и какой будет повестка?– Насколько мне известно, пока таких договоренностей нет. Но они увидят друг друга по крайней мере на запланированной традиционной встрече "пятерки" постоянных членов СБ с генсекретарем ООН.– Планируется ли в контексте обсуждения Афганистана на встрече "пятерки" СБ ООН поднимать вопрос о снятии санкций с представителей движения талибов? Обсуждается ли среди членов Совета Безопасности ООН возможность выработать "дорожную карту" постепенного снятия санкций ООН с талибов?– Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас. Безусловно, вопрос этот важный, и рано или поздно решать его все равно придется. Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации. Думаю, что не открою секрета, если скажу, что практически все члены совета, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется.Полагаем, что на данном этапе более насущными проблемами остаются оказание необходимого гуманитарного содействия Афганистану. Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране.– "Похоронена" ли идея проведения саммита лидеров стран "пятерки" постоянных членов СБ ООН? Если нет, то когда и где он может состояться?– Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет. В подготовку такой встречи, конечно, вмешалась пандемия. Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета безопасности.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751217304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, интервью, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия