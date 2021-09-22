https://ria.ru/20210922/nebenzya-1751219788.html
Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения
Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения - РИА Новости, 22.09.2021
Василий Небензя: "цифровая" дипломатия не заменит личного общения
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду для участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. О преимуществах очной Генассамблеи, о том, будет ли... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:00
2021-09-22T08:00
2021-09-22T08:16
в мире
интервью
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
василий небензя
россия
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду для участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. О преимуществах очной Генассамблеи, о том, будет ли Лавров встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о перспективах снятия санкций ООН с "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое – ред.), а также возможных сроках саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.– В этом году неделя высокого уровня пройдет в очном режиме. Как это скажется на работе российской делегации, и каковы будут наши основные приоритеты?– Мы рады тому, что очень многие лидеры государств в этом году приедут в Нью-Йорк. Так называемая цифровая дипломатия по многим причинам не может подменить личное общение, очные переговоры. Без них крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности.Сергей Викторович Лавров выступит на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН 25 сентября. Министр также проведет "на полях" ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы."Высокая неделя" только предваряет 76-ю сессию ГА ООН, которая продлится до конца сентября. Мы убеждены, что ее работа должна быть ориентирована на дальнейшее упрочение центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на международное право.– Прорабатываются ли двусторонние переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена "на полях" недели высокого уровня? Когда такая встреча планируется, и какой будет повестка?– Насколько мне известно, пока таких договоренностей нет. Но они увидят друг друга по крайней мере на запланированной традиционной встрече "пятерки" постоянных членов СБ с генсекретарем ООН.– Планируется ли в контексте обсуждения Афганистана на встрече "пятерки" СБ ООН поднимать вопрос о снятии санкций с представителей движения талибов? Обсуждается ли среди членов Совета Безопасности ООН возможность выработать "дорожную карту" постепенного снятия санкций ООН с талибов?– Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас. Безусловно, вопрос этот важный, и рано или поздно решать его все равно придется. Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации. Думаю, что не открою секрета, если скажу, что практически все члены совета, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется.Полагаем, что на данном этапе более насущными проблемами остаются оказание необходимого гуманитарного содействия Афганистану. Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране.– "Похоронена" ли идея проведения саммита лидеров стран "пятерки" постоянных членов СБ ООН? Если нет, то когда и где он может состояться?– Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет. В подготовку такой встречи, конечно, вмешалась пандемия. Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета безопасности.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210921/mir-1751171641.html
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в мире, интервью, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду для участия в неделе высокого уровня сессии ГА ООН. О преимуществах очной Генассамблеи, о том, будет ли Лавров встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, о перспективах снятия санкций ООН с "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое – ред.), а также возможных сроках саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
– В этом году неделя высокого уровня пройдет в очном режиме. Как это скажется на работе российской делегации, и каковы будут наши основные приоритеты?
– Мы рады тому, что очень многие лидеры государств в этом году приедут в Нью-Йорк. Так называемая цифровая дипломатия по многим причинам не может подменить личное общение, очные переговоры. Без них крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности.
Сергей Викторович Лавров выступит на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН 25 сентября. Министр также проведет "на полях" ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы.
"Высокая неделя" только предваряет 76-ю сессию ГА ООН, которая продлится до конца сентября. Мы убеждены, что ее работа должна быть ориентирована на дальнейшее упрочение центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на международное право.
– Прорабатываются ли двусторонние переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена "на полях" недели высокого уровня? Когда такая встреча планируется, и какой будет повестка?
– Насколько мне известно, пока таких договоренностей нет. Но они увидят друг друга по крайней мере на запланированной традиционной встрече "пятерки" постоянных членов СБ с генсекретарем ООН.
– Планируется ли в контексте обсуждения Афганистана на встрече "пятерки" СБ ООН поднимать вопрос о снятии санкций с представителей движения талибов? Обсуждается ли среди членов Совета Безопасности ООН возможность выработать "дорожную карту" постепенного снятия санкций ООН с талибов?
– Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас. Безусловно, вопрос этот важный, и рано или поздно решать его все равно придется. Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации. Думаю, что не открою секрета, если скажу, что практически все члены совета, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей. Дискуссий в санкционном комитете СБ 1988 по этой проблематике пока также не ведется.
Полагаем, что на данном этапе более насущными проблемами остаются оказание необходимого гуманитарного содействия Афганистану. Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране.
– "Похоронена" ли идея проведения саммита лидеров стран "пятерки" постоянных членов СБ ООН? Если нет, то когда и где он может состояться?
– Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет. В подготовку такой встречи, конечно, вмешалась пандемия. Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России