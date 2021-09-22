https://ria.ru/20210922/svalka-1751307308.html

В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО

В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО

В Ленинградской области в ходе ликвидации свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:03

2021-09-22T15:03

2021-09-22T15:03

ленинградская область

ленинградская область

жкх

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Ленинградской области в ходе ликвидации свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, всего с начала текущего года на территории Ленобласти было ликвидировано 598 мест несанкционированного размещения отходов. До конца года планируется убрать еще около 200 свалок разного объема.Он добавил, что информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных для этого местах, активно присылают жители напрямую в комитет экологического надзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области. Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают её направить адресату.По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок "туристического мусора" и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора, причем популярные места отдыха - такие, как заповедники, - зачастую не могут иметь соответствующую инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.

https://ria.ru/20210318/musor-1601826614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, жкх