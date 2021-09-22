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В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО
В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО - РИА Новости, 22.09.2021
В Ленобласти из стихийных свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров ТКО
В Ленинградской области в ходе ликвидации свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:03
2021-09-22T15:03
ленинградская область
ленинградская область
жкх
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Ленинградской области в ходе ликвидации свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, всего с начала текущего года на территории Ленобласти было ликвидировано 598 мест несанкционированного размещения отходов. До конца года планируется убрать еще около 200 свалок разного объема.Он добавил, что информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных для этого местах, активно присылают жители напрямую в комитет экологического надзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области. Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают её направить адресату.По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок "туристического мусора" и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора, причем популярные места отдыха - такие, как заповедники, - зачастую не могут иметь соответствующую инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.
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ленинградская область, жкх
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости.
В Ленинградской области
в ходе ликвидации свалок вывезли почти 100 тысяч кубометров мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, всего с начала текущего года на территории Ленобласти было ликвидировано 598 мест несанкционированного размещения отходов. До конца года планируется убрать еще около 200 свалок разного объема.
"В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом вновь выявленные проблемные точки учитываются. Сокращается и количество свалок, и их объем. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет 48% от их общего числа с учетом вновь выявленных", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что информацию о мусоре, размещенном в не предназначенных для этого местах, активно присылают жители напрямую в комитет экологического надзора, а также используя ресурсы Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области. Кроме того, специалисты ЦУРа собирают информацию из открытых источников, которая не была адресована в профильное ведомство, и помогают её направить адресату.
По информации аналитиков ЦУРа, экологическая ситуация, связанная с появлением стихийных свалок "туристического мусора" и переполнением контейнеров в оборудованных местах сбора, имеет сезонный характер и непосредственно связана с летней миграцией населения. С увеличением числа отходообразователей генерируется больше мусора, причем популярные места отдыха - такие, как заповедники, - зачастую не могут иметь соответствующую инфраструктуру для сбора и вывоза мусора по определению.